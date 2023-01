Prefeitura faz ajustes finais na iluminação especial da ponte Benjamin Constant

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus realiza os ajustes finais para entrega da revitalização de mais um espaço público histórico da capital. A ponte Benjamin Constant, na avenida 7 de Setembro, Centro, está recebendo iluminação cênica e reforço na segurança, para dar um novo aspecto ao local, assim como o largo Mestre Chico, que também está sendo recuperado pela gestão municipal.

A intervenção se soma a uma série de ações da prefeitura, para levar melhor qualidade de vida à população e potencializar o turismo local. “Manaus é a capital da Amazônia e por isso tem uma vocação natural para o turismo. Com ações como essa, na ponte da avenida 7 de Setembro, a prefeitura melhora a qualidade de vida, embeleza a cidade e entrega mais opções de turismo, que podem ser exploradas para atrair cada vez mais recursos para Manaus”, destacou o prefeito David Almeida.

Segundo a Unidade Gestora de Abastecimento de Energia (UGPM-Energia), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a nova iluminação cênica da ponte Benjamin Constant é totalmente em LED de alto rendimento, sendo que aproximadamente 50% dos equipamentos também contam com tecnologia adicional em RGB e controles que possibilitam dinamismo na execução de cores, formando regiões cênicas. Ainda de acordo com a UGPM-Energia, a instalação da iluminação está prevista no contrato de concessão com a ManausLuz, sem custo extra ao município.

Além da iluminação cênica, desde o final do ano passado a ponte Benjamin Constant é monitorada 24 horas pelas câmeras do Centro de Cooperação da Cidade (CCC). Graças ao recurso tecnológico, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) deteve, em novembro do ano passado, um homem suspeito de furtar seis lâmpadas da estrutura metálica da ponte.

Embaixo e no entorno da ponte Benjamin Constant, o largo do Mestre Chico também está recebendo um trabalho de revitalização da Prefeitura de Manaus. De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), o local passará por uma ação de limpeza, capina, poda, desassoreamento do igarapé e varrição.