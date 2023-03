Prefeitura faz entrega do ‘Leite do Meu Filho’ para responsáveis com iniciais O, P, Q e R nesta sexta, 24/3

Redação AM POST*

Dando continuidade à distribuição dos produtos do programa de nutrição infantil “Leite do Meu Filho”, a Prefeitura de Manaus informa que os responsáveis, cujos nomes se iniciam com as letras O, P, Q e R, devem buscar as centrais do programa nesta sexta-feira, 24/3. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estima que 858 beneficiários façam a retirada do composto lácteo, destinado a crianças de 3 e 4 anos de idade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, lembra que a atual fase de distribuição, voltada para essa faixa etária, foi iniciada no dia 15 deste mês e acompanha um cronograma diário por ordem alfabética, considerando o nome do responsável pela criança. Para fazer a retirada do produto, eles devem apresentar RG e CPF nas centrais.

“Aproximadamente 9 mil crianças, de 3 e 4 anos, possuem cadastro ativo no programa e devem receber esses compostos lácteos. O programa é executado com recursos próprios da prefeitura para atender famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo a segurança alimentar e nutricional de muitas crianças. Ao todo, são contempladas quase 17 mil crianças de 0 a 4 anos de idade”, destaca Djalma.

As centrais de distribuição do “Leite do Meu Filho” funcionam no horário das 8h às 16h30, no Complexo de Saúde Oeste (rua Comendador Paulo Lasmar, 10, bairro da Paz, zona Oeste) e no shopping Phelippe Daou (Avenida Camapuã, 2.979, bairro Cidade de Deus, zona Norte).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O subsecretário reforça que a entrega das fórmulas infantis para crianças de 1 e 2 anos de idade, com retroativo do mês de janeiro, foi realizada entre os dias 6 e 14 deste mês. Quem perdeu o prazo ainda pode fazer a retirada dos produtos até o dia 31 deste mês.

“Planejamos a retomada da distribuição de forma escalonada, justamente para evitar aglomeração nas centrais e respeitar a capacidade diária de atendimento de cada uma delas. Já estamos chegando na etapa final deste cronograma, com quase todos os usuários atendidos e com seu leite devidamente entregue”, acrescenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na segunda-feira, 27/3, a entrega dos compostos lácteos será voltada para os responsáveis com as letras iniciais de S a Z, público estimado em 1.255 pessoas. As famílias que perderam sua data no cronograma poderão fazer a retirada entre os dias 28 e 31.