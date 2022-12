Prefeitura fiscaliza trânsito em áreas comerciais da zona Norte de Manaus

Redação AM POST

A palavra de ordem é fluidez e segurança ao pedestre e, com esse objetivo, a Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), está realizando operações de trânsito, diuturnamente na zona Norte da cidade. As atividades estão no planejamento da “Operação Natal”, realizada em todas as zonas pelo setor de Operações. Com as ações, pedestres têm mais espaço para circular e as vias ganham mais fluidez.

“O mês de dezembro é um mês de compras, e nesse período o comércio é muito procurado pelos munícipes para fazerem compras. Precisamos proteger os pedestres, oferecendo calçadas livres de quaisquer obstáculos e combater estacionamentos irregulares, além de permitir a fluidez nessas áreas”, falou Edson Lêda, vice-presidente de Trânsito do IMMU.

Os agentes monitoram os locais de compras nas avenidas Max Teixeira, Noel Nutels, Francisco Queiroz e rotatória do Produtor. Essas vias possuem grandes centros comerciais que nessa época do ano atrai um volume maior de pessoas, fazendo com que o trânsito seja bastante concorrido.

“O IMMU montou uma operação especial na rotatória do Produtor. No local, se cruzam duas importantes zonas da cidade, a Leste e a Norte, e um dos corredores viários mais acessados da cidade também se localiza nesse cruzamento, por esse motivo, precisamos da presença constante de agentes naquela área”, finalizou.

Durante à noite, os agentes montam serviço de monitoramento em frente a uma igreja na avenida Torquato Tapajós no sentido Centro/bairro. No local, a via é balizada com cones e é realizada fiscalização para combater o estacionamento irregular para não prejudicar a fluidez no trânsito.