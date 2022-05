Prefeitura garante limpeza de percurso da ‘Marcha Para Jesus’ em Manaus

Redação AM POST

Para manter a limpeza durante a “Marcha Para Jesus”, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), atua com uma programação de serviços que serão intensificados em todo o percurso do evento, neste sábado, 28/5, que iniciou na praça da Saudade, no Centro, e segue até o Centro de Convenções, o “sambódromo”, no bairro Dom Pedro I, zona Centro-Oeste.

O trabalho, ao longo do percurso, conta com aproximadamente 300 servidores da Semulsp. A limpeza das vias percorridas desde a saída da praça da Saudade, e durante o trajeto, nas avenidas Ayrão e Constantino Nery, conta com os serviços de varrição e coleta dos resíduos produzidos pelos participantes, até o término no sambódromo, onde ocorrem vários shows, conforme a programação.

“As equipes da Semulsp atuam vindo atrás dos participantes que caminham na ‘Marcha para Jesus’, deixando tudo limpo ao redor, pois esta é a determinação do prefeito David Almeida e do secretário Altervi Moreira”, informou o subsecretário de Operações da Semulsp, José Rebouças.

Para garantir a agilidade do serviço, dois coletores de resíduos também estão sendo utilizados na operação de limpeza. Ao final do evento, será feita uma grande operação com lavagem no sambódromo, quando será utilizado um caminhão-pipa equipado com jatos de alta pressão.