Prefeitura implanta Pix para pagamento de taxas do licenciamento urbano

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus vai ampliar a facilidade de pagamento de taxas e serviços do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), quando os requerentes e usuários poderão fazer pagamentos por meio do Pix, via Banco do Brasil (BB).

O recurso, que será disponibilizado até o final de setembro, está sendo viabilizado a partir da assinatura de renovação de prestação de serviços com o BB, para arrecadação de taxas e demais receitas da autarquia.

Testes com emissões de Documentos de Arrecadação Municipal (DAMs) com Pix estão sendo realizados junto à instituição financeira. O Implurb vem realizando desde março testes com o recurso, sendo uma das primeiras secretarias licenciadoras da Prefeitura de Manaus a implantar o sistema.

O diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente, afirma que a implantação do Pix faz parte da série de atualizações e benefícios que a gestão do prefeito David Almeida tem implantado, para facilitar serviços ao cidadão e aos contribuintes.

“A tecnologia é uma das ferramentas indispensáveis para esta evolução e precisamos de novos recursos, que facilitem as transações financeiras e simplifiquem a realização de pagamentos e transferências”, explicou.

O Pix foi lançado oficialmente em novembro de 2020, sendo uma solução de pagamento instantâneo gerenciada pelo Banco Central do Brasil. Suas maiores vantagens são a acessibilidade, a rapidez e a disponibilidade.

Para uso no Implurb, ele estará vinculado às guias com código de barras, de acordo com as especificações técnicas do sistema financeiro. Com o fornecimento dos dados para o pagamento, os requerentes vão fazer a impressão do boleto com um QR-Code para fazer o Pix, que permitirá receber e verificar a liquidação de pagamentos de forma integrada.