Prefeitura informa cancelamento do show de Joelma no 2º Esquenta do ‘#SouManaus 2023’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), informa que o show da cantora Joelma, agendado para o 2º Esquenta do “#SouManaus 2023”, no próximo domingo, 30/7, está cancelado, devido a questões de saúde da cantora.

No entanto, a prefeitura reforça que o esquenta, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, está confirmado com a presença de artistas locais, como os cantores Guto Lima e Mayknho, do Feras do Forró.

A assessoria da cantora Joelma informou por meio de nota nas redes sociais, que a cantora fará uma parada na carreira por tempo indeterminado por questões de saúde. A cantora passou mal em um show no último sábado (22), e teve que se ausentar do palco.

Redação AM POST