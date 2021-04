Prefeitura inicia ações conjuntas para o Microdistrito Industrial de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), buscando continuamente propor políticas e diretrizes de ocupação e desenvolvimento de atividades para micro e pequenas empresas, deu início nesta quarta-feira, 7/4, às ações de revitalização, processo de leilão e renovação de toda a infraestrutura do Microdistrito Industrial de Manaus (Dimicro).

Continua depois da Publicidade

A ação conjunta foi possível graças à integração e participação de várias secretarias. Na ocasião estavam presentes o vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, e os secretários municipais da Semtepi, Radyr Júnior; de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis; e de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Ebenezer Bezerra.

O Dimicro, localizado na rua Prímula, ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, zona Leste, ocupa uma área total de 174.113,42 metros quadrados, no Distrito Industrial de Manaus, sendo composto, atualmente, por 29 galpões, além de área comum e de circulação. O local, construído há 15 anos, recebeu R$ 11 milhões em investimentos e estava sendo utilizado como depósito, ocupado por materiais como cadeiras, condicionadores de ar, veículos velhos e outros bens inservíveis da Prefeitura de Manaus.

As melhorias tem como objetivo apresentar ao micro e pequeno empreendedor uma proposta mais viável de utilização desse espaço físico, dando-lhes uma estrutura básica, atrativos e responsabilidades, para que possam fazer a adesão e melhor aproveitamento do que foi investido pelo poder público.

Continua depois da Publicidade

O secretário da pasta, Radyr Júnior, ressaltou a importância de dar condições de crescimento aos micro e pequenos empresários da cidade, que estão impedidos de prosperar por vários motivos, entre eles, pela falta de um local adequado.

“Nós da Semtepi, temos aqui o grande desafio priorizado pelo prefeito David Almeida, de alavancar a economia, oportunizando meios de melhorias aos empresários, além de dar o destino correto e entregar esta obra pronta para uso”, explica.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, a situação de abandono do Microdistrito Industrial de Manaus é um reflexo de como Manaus foi entregue ao prefeito David Almeida.

“O espaço, destinado a melhorar a instalação de micro e pequenas indústrias que prestam serviço ao Polo Industrial de Manaus, há 15 anos é subutilizado, e infelizmente hoje serve como depósito de bens inservíveis da prefeitura, como dezenas de veículos que se acumulam no pátio, abandonados. A partir de hoje, vamos mudar essa realidade, em uma grande ação conjunta entre as secretarias, para que logo o Dimicro sirva ao seu propósito de incentivar empresas de tecnologia, fabricantes de produtos com matéria-prima regional e de cooperativas de trabalhadores em geral, inclusive intermediando a compra, garantindo os produtos e gerando emprego e renda”, enfatizou Rotta.

Continua depois da Publicidade

As equipes da Semulsp já iniciaram os serviços de limpeza, podagem, capinação e varrição no local. Segundo o titular da pasta, Sabá Reis, o Dimicro agora servirá para atender as demandas de investimento da Prefeitura de Manaus.

“Uma das medidas para uso desse espaço será de implantar um projeto para adequar esses galpões. Aqui, por determinação do prefeito, vamos instalar nove cooperativas que atuam na reciclagem de lixo, e isto irá beneficiar mais de 1,2 mil famílias”, frisou Sabá.

O titular da Semad, Ebenezer Bezerra, destacou o papel de sua pasta nesse processo de reestruturação do Dimicro e anunciou o leilão dos bens inservíveis.

“Nossa secretaria, por meio do Departamento de Patrimônio, tem catalogado os bens aqui depositados, a serem arrematados, que já contabilizam cerca de 8.800 itens, entre veículos, barcos, aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, cadeiras, entre outros. A estimativa é de que o leilão supere a arrecadação do último ocorrido, que foi de cerca de R$ 550 mil, que serão investidos em diversas áreas da municipalidade”, completou o secretário.

*Com informação da Assessoria de Imprensa