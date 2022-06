Prefeitura instala 110 placas de sinalização de paradas em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), implantou 110 placas de sinalização em paradas de ônibus apenas no mês de junho. Entre os locais que receberam as placas estão avenida Djalma Batista, bairro Chapada, avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, e avenida São Jorge, zona Oeste, e rua Ramos Ferreira, no Centro. Também foram colocadas placas no conjunto Jardim Paulista, zona Sul da capital.

Os serviços foram efetuados pela equipe da Gerência de Manutenção de Obras (GMO) do IMMU que substituiu placas atendendo pedido da comunidade.

“Foi realizado um levantamento das necessidades e constatadas as carências em relação às placas de pontos de paradas muito antigas. Reunimos o material necessário e efetuamos o serviço. Vale ressaltar que o IMMU está sempre aberto a atender, da melhor forma possível, a comunidade”, disse a chefe da divisão de Engenharia de Transporte do IMMU, Leida Sicsú Moreno.

O IMMU destacou haver uma licitação em curso para manutenção de abrigos espalhados pela cidade e terminais de bairros. O Instituto disponibiliza o número de telefone 118 para que a população informe onde há necessidade de implantação de novas placas de paradas de ônibus.