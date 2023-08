Prefeitura instala contêineres para troca de pulseira do ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realizou, neste sábado, 26/8, a instalação dos contêineres nos locais de troca de pulseira para o “#SouManaus Passo a Paço 2023”.

Para receber o público, o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, reforça que a Prefeitura de Manaus está preparando espaços com segurança e conforto. “As pessoas podem realizar as trocas de pulseiras com a maior tranquilidade e conforto, pois a prefeitura está disponibilizando nos locais, tendas, climatizadores, cadeiras, além de contar com equipes para dar suporte e a presença de bombeiros civis nos locais para garantir a segurança”, disse o diretor-presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A troca, para as pessoas que se inscreveram no primeiro lote, será na segunda e terça-feira, 28 e 29/8 respectivamente, em quatro pontos da cidade para quem optou por 1 quilo de alimento não perecível, são eles: supermercados Nova Era da Torquato Tapajós (Flores), Silves (Cachoeirinha), avenida Governador José Lindoso (avenida Torres) e Grande Circular. Além da sede da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) na Compensa, para quem optou pela troca por garrafas PETs.

Os pontos de retirada das pulseiras funcionarão das 13h às 21h. Em todos os locais é necessário apresentar o QR Code da inscrição.

As pulseiras do 2º lote serão trocadas nos dias 30 e 31/8; as pulseiras do 3º lote, serão trocadas nos dias 1º e 2 de setembro, e o 4º e último lote de pulseiras poderão ser trocadas nos dias 3 e 4 de setembro.