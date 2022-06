Prefeitura instala semáforo para travessia de pedestres na entrada do T1

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), iniciou, nesta quinta-feira, 2/6, a operação do semáforo na entrada do Terminal de Integração 1 (1), na avenida Constantino Nery, garantindo mais segurança aos pedestres que fazem a travessia no local. A estimativa é de que 5 mil pessoas transitem por dia naquela área.

O diretor de Operações de Trânsito IMMU, Stanley Ventilari, explicou que a avenida Constantino Nery, nas imediações do T1, é uma via de intenso trânsito de pedestres e veículos. “Com o objetivo de proporcionar segurança, tanto para condutores quanto para pedestres, foi instalado semáforo no sentido bairro/Centro e também no sentido oposto. Trata-se de um equipamento que funciona por meio de botoeira, que, ao ser acionado, proporciona que os pedestres atravessem com segurança e os veículos parem na faixa de pedestres”, frisou.

Moradora do bairro Presidente Vargas, próximo ao T1, a operadora de caixa Janaína Mendonça, 35 anos, elogiou a instalação do semáforo. “Fiquei surpresa e contente. Sempre passo por aqui e já houve situações em que esperei bastante para conseguir atravessar”, afirmou.

Proprietária de um lanche próximo ao T1, a comerciante Heloiza de Oliveira disse que já presenciou acidentes envolvendo pedestres no local. “É necessário que os motoristas respeitem mais os pedestres e, agora, o semáforo. Já vi aqui acidentes e batidas de veículos. Cada um deve fazer a sua parte para evitar acidentes”, destacou.

Além do semáforo nas imediações do T1, o IMMU já atua para instalação de novos equipamentos na avenida Constantino Nery.