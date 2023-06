Prefeitura intensifica fiscalização para combater estacionamento irregular em Manaus

Em uma ação direcionada para garantir a segurança e a mobilidade urbana, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), intensificou as fiscalizações nesta quinta-feira, 1º/6, no combate ao estacionamento irregular em vias públicas. A iniciativa é uma resposta ao aumento do número de veículos flagrados estacionando em locais proibidos na capital, que rendeu 40 autuações e cinco veículos removidos ao parqueamento.

“Essa é uma medida essencial para garantir que nossas vias permaneçam seguras e acessíveis para todos. Quando um veículo é estacionado irregularmente, ele pode bloquear a visão de outros motoristas, prejudicar o fluxo de trânsito e até mesmo impedir o acesso a serviços de emergência”, afirmou Stanley Ventilari, diretor de fiscalização de trânsito do IMMU.

Agentes de trânsito percorreram as vias das zonas Centro-Sul e Sul e fiscalizaram áreas com maior incidência de estacionamento irregular, incluindo as residenciais, comerciais e locais de grande fluxo de pessoas e veículos. Essas infrações podem causar congestionamentos, acidentes e obstrução de passagens dos pedestres.

De acordo com dados do IMMU, as infrações de estacionamento mais cometidas pelos motoristas na cidade são: estacionar em local proibido pela sinalização, com 6.347 multas aplicadas de janeiro a abril deste ano, seguida por estacionar em vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiências, que obtiveram 1.939 motoristas autuados por cometerem essa irregularidade. As penalidades para essas infrações variam de graves a gravíssimas, podendo custar até R$ 293,47 para os infratores, além dos pontos acumulados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“O estacionamento irregular não apenas causa transtornos ao tráfego e à mobilidade urbana, mas também pode representar riscos à segurança de motoristas e de pedestres”, finalizou Ventilari.

A ação de intensificar a fiscalização de estacionamento irregular é um reflexo do compromisso constante da Prefeitura de Manaus em aprimorar as condições de trânsito e promover a segurança nas vias da cidade. Ao coibir tais infrações, a Prefeitura visa não só melhorar a fluidez do trânsito, mas também assegurar que todos os cidadãos possam se deslocar com segurança e tranquilidade.

