Prefeitura intensifica serviços de recomposição asfáltica na Avenida Max Teixeira em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), tem intensificado as obras de infraestrutura nos bairros, levando melhorias a todas as zonas da cidade, por meio do Programa Asfalta Manaus e de ações programadas semanalmente pelos distritos de obras. Nesta segunda-feira, 1º/8, os trabalhos da equipe de obras da zona Norte estão concentrados na execução do serviço de manutenção preventiva com a aplicação de 50 toneladas de massa asfáltica.

As equipes da Seminf realizam os serviços de recuperação asfáltica da avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, zona Norte, no trecho que liga a avenida Torquato Tapajós ao bairro Manoa, para garantir a trafegabilidade e a segurança na área. De acordo com o engenheiro da Seminf, Érico Braga, responsável pela obra, uma equipe com 15 homens da Seminf está realizando a manutenção preventiva, utilizando rolos compactadores e caçambas.

“A avenida Max Teixeira recebe diariamente um fluxo intenso de veículos e o desgaste do asfalto e os buracos na via estavam prejudicando os motoristas que aqui trafegam. A determinação do prefeito David Almeida e do secretário de obras Renato Júnior é que nossas equipes intensifiquem os trabalhos de manutenção preventiva para evitar acidentes, sobretudo nas grandes vias da nossa cidade”, explicou Érico.

Simultaneamente, as equipes do distrito de obra trabalham na recuperação asfáltica da avenida B, no conjunto Osvaldo Frota, também na Cidade Nova, que estava muito comprometida.

As obras de recuperação e recapeamento asfáltico têm sido uma prioridade determinada pelo prefeito David Almeida e o secretário municipal de Infraestrutura, Renato Júnior.