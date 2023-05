A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), lançou, nesta terça-feira, 16/5, o Edital de Chamada Pública nº 005/2023, que dispõe sobre concessão de apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco e banheiros químicos, aos festivais folclóricos dos bairros, tais como arraiais e quermesses que ocorrerão por ocasião das festividades folclóricas, no período de 20 de junho a 31 de agosto de 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O edital, que estabelece critérios à concessão de apoio para até 60 eventos, está dividido em duas categorias, sendo 25 festivais com três diárias; e 35 festivais com seis diárias.

Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta, até 15 dias corridos a contar da publicação do Edital no Diário Oficial do Município (DOM). O certame está disponível na aba “editais” no site manauscult.manaus.am.gov.br. Só serão selecionadas as propostas que atenderem a todos os critérios definidos no item 3 do edital e tiverem as maiores pontuações atribuídas pela comissão técnica, até o número de vagas previstas no edital. As propostas serão analisadas por comissão técnica composta por três colaboradores e servidores da Manauscult.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, comenta que logo após sua posse, recebeu a missão dada pelo prefeito de Manaus, David Almeida, de retomar o apoio aos festivais folclóricos dos bairros em 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Hoje. o segmento do folclore pode celebrar mais esta vitória. Fizemos um ajuste financeiro nas contas da Manauscult, e com o apoio do amigo e secretário municipal de Finanças, Clecio Freire, além de reuniões internas com minha equipe técnica e com os realizadores dos festivais, conseguimos otimizar os recursos necessários para o lançamento do edital e retomada dos eventos juninos nos bairros. Sem esquecer do reajuste que demos este ano para o Festival Folclórico do Amazonas que inicia dia 11 de junho. Estou feliz pela confiança em mim depositada”, comemorou Cardoso.

As propostas deverão ser entregues no Protocolo da Manauscult, na avenida 7 de Setembro, 377, Centro, no prazo compreendido entre a data de publicação do Edital, das 8h às 17h. O resultado preliminar de apoio aos festivais folclóricos nos bairros deverá ser divulgado no dia 1° de junho. Já o resultado final está previsto para ser divulgado no dia 13 de junho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reunião

Na noite da última quinta-feira, 11/5, 45 organizadores de festivais folclóricos de bairros, atendendo a uma convocação do diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, participaram de uma reunião com o corpo técnico da Comissão de Editais da fundação, em que foram discutidos os itens obrigatórios do edital, além de tira-dúvidas quanto à concorrência pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Histórico

O Festival Folclórico do Amazonas teve seu início em 21 de junho de 1957, no Campo do Quartel 27º Batalhão de Caçadores, estádio General Osório, em Manaus, com fomento concedido pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o Governo do Amazonas. Quanto aos festivais folclóricos dos bairros, eles aconteciam, esporadicamente, quando solicitado apoio por meio de ofícios, desde 1960.

Somente em 2016, é que o Festival Folclórico dos Bairros ficou assegurado por meio de Editais. Suspenso desde 2019, este ano, os organizadores poderão contar com apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco e banheiros químicos para a realização das festividades nos bairros, que conta com várias atrações, dentre elas, apresentações de cirandas, danças nordestinas, quadrilhas e tribos.

Veja também: Prefeitura de Manaus divulga lista de selecionados para palestras de ‘Educação Financeira’ clique aqui.

Veja notícias ao vivo em: Amazônia TV clicando em.

Redação AM POST