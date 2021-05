Prefeitura libera visitação em cemitérios de Manaus neste fim de semana do Dia das Mães

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em regime excepcional, a Prefeitura de Manaus vai liberar a visitação aos dez cemitérios públicos de Manaus neste fim de semana do Dia das Mães, entre entre 6h e 20h, nos dias 7, 8 e 9/5, sexta-feira, sábado e domingo, respectivamente, e seguirá todos os critérios de segurança contra a proliferação do novo coronavírus.

Devido a pandemia, há um ano, a visitação em cemitérios está proibida. O decreto de liberação excepcional foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM). De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) foi montado todo um esquema estrutural para a situação, com logística de equipes de saúde, trânsito, ambulantes e outros.

Entre as medidas adotadas está a proibição da circulação de veículos dentro dos campos-santos. Assim como também pessoas sem uso de máscara e demais medidas adotadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O titular da Semulsp, Sabá Reis, destacou que essa abertura está sendo preparada com a consciência administrativa de todas as esferas do Executivo municipal, mas que o bom senso da população acarretará em um melhor resultado.

“Iremos abrir para que as pessoas que tenham seus entes queridos aqui sepultados e não puderam vir neste prazo de um ano possam visitar as sepulturas. Mas pedimos cautela. Que evitem vir em grandes grupos e também em se estenderem por muito tempo nas visitações. O prefeito David Almeida orientou estendermos o prazo nestes três dias, assim como os horários de funcionamento, justamente para que a população pudesse se dividir e evitar aglomerações”, ressaltou.

Trabalho conjunto

A Prefeitura de Manaus montou toda uma logística para atender a população nesses três dias. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vai colocar 140 agentes de trânsito para monitorar o trânsito no entorno dos principais cemitérios da cidade, a partir da meia-noite de domingo, 9/5, Dia das Mães. A medida visa possibilitar a fluidez de veículos e a segurança de pedestres, que irão visitar esses locais.

Nas áreas interditadas haverá orientação para desvios e opções de itinerário. Em outros cemitérios, os agentes de trânsito farão o monitoramento com o apoio de viaturas e motocicletas.

Veja como fica o trânsito nos principais cemitérios:

São João Batista

A rua Maceió, na zona Centro-Sul, será interditada à meia-noite de sábado, no trecho entre a rua Domingos Lima (atrás do Reservatório do Mocó) e a avenida Álvaro Maia. O fluxo será desviado à direita para a rua Domingos Lima e, posteriormente, à esquerda para a rua Santos Dumont, em direção à avenida Álvaro Maia. No sentido Centro/bairro, a Maceió será interditada somente no horário da missa (18h), no trecho entre a avenida Álvaro Maia e a rua Domingos Lima.

A avenida Álvaro Maia será também interditada à meia-noite de domingo no sentido Praça 14/Compensa, no trecho entre as ruas Maceió e Santos Dumont. O desvio será à esquerda para a rua Major Gabriel, permanecendo a direita livre para a rua Maceió em direção à avenida Darcy Vargas, até o horário da missa, às 18h.

Santa Helena

O fluxo de veículos nos corredores próximos ao cemitério Santa Helena, no bairro São Raimundo, zona Oeste, terá as seguintes alterações: a rua São Sebastião será interditada a partir da meia-noite de domingo, no trecho entre as ruas São Vicente e Jerônimo Ribeiro, atrás do cemitério.

Nossa Senhora de Aparecida (Tarumã)

A avenida do Turismo, zona Oeste, não será interditada. Apenas os retornos no canteiro central em frente ao cemitério serão fechados. Não será permitido o estacionamento de veículos na parte interna do cemitério, somente está permitida a entrada de carros fúnebres. Os veículos têm como opção de estacionamento o lado direito da via pública, em ambos os sentidos, respeitando a área frontal do cemitério para a travessia dos pedestres.

São Francisco

No Cemitério São Francisco, bairro Morro da Liberdade, zona Sul, a rua Coronel Pedro de Souza será interditada a partir das 5h da manhã de domingo, entre as ruas São Benedito e Brasília.

Ações

Durante os dias liberados para visitação nos cemitérios, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) vai garantir, de 8h às 20h, a ambientação sonora das áreas internas de seis cemitérios da cidade, proporcionando um maior acolhimento às famílias.

Haverá, também, a parceria da Casa Militar, das Secretarias Municipais de Infraestrutura (Seminf), de Saúde (Semsa), e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), além do Fundo Manaus Solidária.



