Prefeitura mantém atividades essenciais no feriado da Padroeira do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus vai manter os serviços essenciais do município no feriado da Padroeira do Amazonas, Nossa Senhora da Conceição, nesta quarta-feira, 8/12, referentes aos atendimentos de saúde e limpeza.

Continua depois da Publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu 192 Manaus, manterá o sistema de plantão com atendimento 24 horas, o mesmo estabelecido para a maternidade municipal Dr. Moura Tapajóz, no bairro Compensa, zona Oeste.

Também estará disponível o programa de profilaxia da raiva humana que funciona na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, s/nº, Chapada, zona Centro-Sul.

Para assegurar o acesso da população à vacina contra a Covid-19, a Semsa, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), estará ofertando, no horário das 9h às 16h, na praça Heliodoro Balbi – antiga praça da Polícia – Centro, a primeira, segunda e terceira doses dos imunizantes.

Continua depois da Publicidade

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), inclusive as que atendem no regime de horário estendido, terão seus atendimentos suspensos, retornando às atividades de rotina na quinta-feira, 9.

Limpeza

Continua depois da Publicidade

As atividades da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) seguem em ritmo de plantão para serviços de coleta e varrição nas principais vias e pontos estratégicos da cidade.

* Com informações da assessoria de imprensa