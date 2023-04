Prefeitura oferta imunização contra a Covid-19 nesta semana em 75 pontos de vacinação em Manaus

Redação AM POST

A vacina contra a Covid-19 será disponibilizada em 75 pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus, de segunda-feira, 3/4, a quarta-feira, 5/4. Em razão do feriado nacional da Semana Santa, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ofertará os imunizantes ao longo de três dias úteis, em unidades que funcionarão no horário regular, e nas de horário ampliado, uma alternativa para as pessoas que durante o horário comercial têm dificuldade de ir até uma UBS.

Os endereços e horários de cada ponto de vacinação podem ser conferidos por meio do link: bit.ly/localvacinacovid19, no site semsa.manaus.am.gov.br e nas redes sociais da secretaria.

A secretária da Semsa, Shádia Fraxe, enfatiza que a população a partir dos 12 anos deve buscar um dos pontos para iniciar o esquema vacinal ou prosseguir com as doses de reforço conforme as orientações do Ministério da Saúde. Shádia acrescenta que a bivalente, vacina que atua no combate às cepas originais e reforça as defesas do organismo contra as variantes da Ômicron, está centralizada em 55 unidades de referência.

“Mas é importante lembrar que a bivalente está, até o momento, direcionada a grupos prioritários que são as pessoas com 60 anos e mais, imunossuprimidos, gestantes, puérperas, indígenas, quilombolas, residentes em instituições de longa permanência e trabalhadores da saúde. Mas para evitar as formas graves da doença, a população deve tomar as vacinas monovalentes, que são importantes para reforçar as defesas do organismo, que com o tempo tendem a diminuir”, assinala.

Do total das 75 unidades que estão ofertando as vacinas, 35 unidades estão voltadas para imunização de crianças de 5 a 11 anos de idade, com a Pfizer pediátrica, e 14 UBSs concentram as vacinas Pfizer baby, para os bebês de 6 meses a 4 anos de idade. “Os pais podem se informar sobre qual dose deve ser recebida pela criança consultando a plataforma Imuniza Manaus, que apresenta a situação vacinal da população da capital”, destaca Shádia.

Para receber a vacina o usuário precisa apresentar documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina.