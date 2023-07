Prefeitura oferta serviços de atenção básica à saúde fora do horário comercial e nos finais de semana

Quem trabalha ou estuda em período integral não precisa comprometer o cuidado com a saúde para dar conta das atividades do dia a dia. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), oferta serviços de atenção básica em horários fora do chamado expediente comercial, das 8h às 17h, e também aos sábados, domingos e feriados, em unidades específicas distribuídas em todas as zonas geográficas urbanas da capital.

A subsecretária de Gestão da Saúde da Semsa em exercício, Aldeniza Souza, informa que a rede municipal tem hoje nove unidades de saúde em funcionamento além do horário comercial, das quais oito atendem de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h. Já a Clínica da Família Carmen Nicolau, no bairro Lago Azul, zona Norte, recebe a população nos dias úteis, das 7h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h.

“É uma estratégia para atender as pessoas que não têm tempo disponível no horário regular”, pontua a subsecretária, enfatizando que a ampliação de dias e horários de funcionamento assegura o acesso da população aos atendimentos da atenção primária todos os dias. “Na clínica Carmen Nicolau, temos a oferta de serviço de segunda a segunda: vacina, curativo, profilaxia da raiva humana, consulta médica, consulta de enfermagem e tudo mais que a carteira de serviços da atenção básica oferece”, aponta.

A estratégia de manter unidades em horário ampliado foi adotada pela Semsa Manaus há 10 anos, beneficiando usuários que têm pouca ou nenhuma disponibilidade de tempo por conta de atividades laborais ou de estudo. Na Unidade de Saúde da Família (USF) Leonor de Freitas, situada no bairro Compensa, ainda que menor que aquela do horário regular, a demanda após as 17h é significativa, como explica a diretora Fabiana Encarnação.

“É uma procura expressiva, pelo menos até as 20h, e ainda após esse horário vêm pessoas para retirar medicamentos, tomar vacina ou pedir informações. E, nos sábados, as pessoas têm buscado cada vez mais. Eles procuram esse horário, o que é muito positivo”, afirma a gestora, avaliando que a estratégia beneficia especialmente quem labora fora do horário regular, como trabalhadores domésticos.

Conforme a gerente Rosângela Castro, do Distrito de Saúde Leste da Semsa, que abrange três USFs de atendimento ampliado, as unidades têm bastante procura por vacinas, consultas médicas e de enfermagem no horário noturno, e destaca que todos os serviços ofertados durante o dia estão disponíveis também à noite. “Nossas unidades têm atendimentos de consulta médica da manhã até a noite, além de testes rápidos, vacinação, entre outros serviços”, disse.

A diretora do Distrito de Saúde Norte, Paola Oliveira Santos, ressalta que as três unidades de horário ampliado da região contribuem para o maior acesso dos moradores à atenção básica em saúde, e destaca a clínica Carmen Nicolau como diferencial da rede básica municipal.

“Ela funciona de domingo a domingo, ofertando inclusive nos finais de semana todos os serviços que estão disponíveis nos dias de semana”, reforça Paola, avaliando que a estratégia da Semsa Manaus com as unidades de horário ampliado ajuda na cobertura na atenção primária na capital.

“É importante que mais e mais pessoas saibam que a Semsa Manaus também tem unidades que atendem no horário da noite e nos finais de semana, para que elas possam ter mais facilidade ao buscar os serviços de saúde, e assim ter mais qualidade de vida e bem-estar”, declara.

Lista das unidades básicas de saúde de horário ampliado da Semsa Manaus (*)

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

USF Áugias Gadelha – Rua A, s/nº, Cidade Nova 1

USF Major PM Sálvio Belota – Rua João Monte Fusco (antiga rua das Samambaias), nº 786, Santa Etelvina

Zona Sul

USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1

(*) Todas as unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h; exceto a Clínica da Família Carmen Nicolau, aberta nos dias úteis, sempre das 7h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h