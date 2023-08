Prefeitura oferta vacinação contra Covid-19 em 74 unidades de saúde nesta semana em Manaus

Setenta e quatro pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus ofertam a aplicação de doses contra a Covid-19 na capital, de segunda-feira (28), até a sexta, (01), para as pessoas interessadas em iniciar ou atualizar o esquema vacinal contra a doença. As unidades de saúde são gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela campanha de imunização na capital, e estão distribuídas em todas as zonas geográficas da cidade.

A titular da Semsa Manaus, Shádia Fraxe, informa que a vacina contra a Covid-19 é indicada para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade, sendo ainda o melhor instrumento para diminuir os riscos de agravos decorrentes de infecção respiratória causada pelo coronavírus (Sars-CoV-2).

“Quem se vacina tem menos risco de desenvolver formas graves da Covid-19 e menos chances de precisar de internação. Novos casos da doença continuam sendo registrados, por isso, é importante que todos recebam as vacinas, que são eficazes e seguras”, diz.

A secretária ressalta que a rede municipal de saúde conta com nove unidades funcionando em horário ampliado, das 8h às 20h, como estratégia para facilitar o acesso de pessoas com pouca disponibilidade de tempo à imunização. Os demais pontos da rede municipal ofertam atendimento no horário regular, das 8h às 17h.

“Você que está recebendo as primeiras doses do esquema inicial ou que já está no prazo para receber dose de reforço, busque a unidade de saúde mais próxima levando seu documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS, e cartão de vacina”, recomenda Shádia, orientando ainda aos pais e responsáveis que levem seus bebês a partir de 6 meses até crianças menores de 12 anos para receber a vacina, observando as doses e prazos indicados pelo Ministério da Saúde.

A secretária informa que a lista dos estabelecimentos que ofertam a vacinação está disponível no site semsa.manaus.am.gov.br ou no link direto bit.ly/localvacinacovid19, com horários de funcionamento e endereços. Os usuários podem ainda verificar sua situação vacinal e saber qual dose devem tomar na plataforma online Imuniza Manaus, com acesso pelo endereço imuniza.manaus.am.gov.br.

Públicos e vacinas

O esquema vacinal completo abrange o esquema primário de 1ª e 2ª doses, mais dose de reforço. Usuários com idade a partir de 12 anos podem buscar qualquer um dos 74 pontos de vacinação mantidos pela Prefeitura para receber as doses. Já o atendimento ao público infantil acontece em unidades específicas, das quais 14 são voltadas a bebês de 6 meses a 4 anos de idade, e 35 às crianças de 5 a 11 anos.

A campanha nacional prevê o uso de vacinas monovalentes para pessoas que vão iniciar ou completar o esquema primário, e como dose de reforço para adolescentes de 12 a 17 não integrantes de grupos prioritários. As bivalentes, que protegem contra duas versões do coronavírus, são indicadas como dose de reforço para pessoas a partir de 18 anos e adolescentes de grupos com maior vulnerabilidade, riscos para complicação e óbito e maior exposição.

As vacinas monovalentes e bivalentes são igualmente eficazes e atuam do mesmo modo no organismo, estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos e células de defesa contra o vírus da Covid-19.

A população pode buscar as redes sociais da Semsa Manaus, nos perfis @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook, para obter mais informações sobre a Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19.

Redação AM POST