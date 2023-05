Prefeitura orienta banhistas para cuidados com cheia e estreitamento da faixa de areia

Com a subida de 1,04 metro do rio Negro, em maio, e atingindo a marca de 28,10 metros, nesta terça-feira, 30/5, a faixa de areia da praia da Ponta Negra fica reduzida com as águas, e a Prefeitura de Manaus reforça as orientações para segurança dos banhistas no período. Uma delas é respeitar as marcações feitas pelos salva-vidas do Corpo de Bombeiros.

Apesar do rio cheio, a praia perene está nivelada. Os salva-vidas estão no local para prevenção e possível necessidade de resgate nas águas. Placas indicativas orientam os frequentadores e devem ser respeitadas para conforto e bem-estar de todos.

Desde 2011, a praia não desaparece mais completamente como antes sob as águas do Negro, durante a cheia. Os espaços de barracas são ajustados para propiciar conforto aos banhistas, ficando mais concentrados conforme a movimentação na praia, que é mais intensa nos fins de semana, feriados e nos dias ensolarados.

Na praia, a orientação para os frequentadores é a proibição do consumo de bebidas em garrafas de vidro; brincar de papagaio (pipa); assim como fazer acampamento. Também é proibido o comércio ambulante não autorizado pela prefeitura. Para a segurança dos banhistas, não é permitido o banho no rio Negro após as 17h, quando se perde mais visibilidade nas águas e não há mais guarda-vidas no complexo.

Para o chefe do Pelotão de Guarda-Vidas, tenente do Corpo de Bombeiros Aluísio Cruz, quem for usar balneário deve atentar para o uso correto e seguro da praia e do banho, além do cuidado com crianças, para que nunca fiquem sozinhas, nem por um instante. “Em razão do volume de frequentadores e com o rio cheio, a responsabilidade deve ser redobrada de pessoas com crianças, para não as perderem de vista”, disse o tenente.

Cruz comentou que as orientações do Corpo de Bombeiros são para evitar acidentes e incidentes e que os frequentadores possam curtir a praia de forma segura e responsável.

“Nossa principal orientação é para que os banhistas procurem as áreas conhecidas, demarcadas e sinalizadas, previamente supervisionadas pelos salva-vidas. E usar de bom senso e agir com prudência. Tem pessoas que não têm tanta habilidade em nadar ou tanta afinidade com a água, e não devem negligenciar a própria segurança”, alertou o coordenador da comissão do parque, Alberto Maciel.

Proibições

Com o aumento de frequentadores nos dias mais quentes, mesmo ainda não sendo o famoso verão amazônico, a coordenação da Ponta Negra alerta para a segurança e o bom uso das instalações, lembrando os itens proibidos no parque. As garrafas de vidro são proibidas na praia por serem perfurocortantes. A orientação é que o público não leve para o espaço garrafas e objetos de vidro ou similares, sob pena de apreensão dos mesmos. A recomendação é que façam uso de garrafas plásticas.

O público é abordado e orientado sobre a apreensão de objetos proibidos. E, as medidas de prevenção devem ser individuais, com a colaboração da população. Na praia e no balneário também não é permitido fazer churrasco ou fogueiras.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também reforçam a higiene do calçadão e da praia perene.

Praia

A técnica perene usada na Ponta Negra foi a mesma utilizada em locais famosos, como Copacabana (RJ) e nas ilhas artificiais de Dubai, nos Emirados Árabes. A praia perene da Ponta Negra, que tem 4,8 mil metros quadrados, foi entregue durante a obra de requalificação da primeira etapa do complexo, no ano de 2012.

Redação AM POST