Prefeitura participa do ‘Câmara Cidadã’ com serviço de emissão de cartões gratuitos à população

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), juntamente com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), irá participar do projeto “Câmara Cidadã”, nesta quarta e quinta-feira, 31/5 e 1º/6, das 8h às 18h, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na avenida Silves, bairro Distrito Industrial 1 – antiga bola da Suframa.

Na ação, serão oferecidos serviços gratuitos à população, como a emissão de cartão PassaFácil para todas as modalidades: estudantil, comum e vale-transporte, primeiras e demais vias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto “PassaFácil Aqui”, que deu o nome ao ônibus de serviços do sindicato, foi pensado para levar atendimentos itinerantes aos cidadãos, como a emissão de cartão, que visa também facilitar o acesso ao sistema de transporte público, eliminando a necessidade de utilizar dinheiro em espécie e permitindo a utilização de ônibus em Manaus, de forma mais ágil e segura, com a praticidade da recarga on-line.

Os usuários que desejarem emitir o cartão PassaFácil deverão ter em mãos documentos de RG e CPF. Além desse, outros serviços como emissão de 2ª via de RG, cadastro de empregos, carteira digital de trabalho, inscrições para cursos profissionalizantes e corte de cabelo estarão disponíveis no evento. Ao todo, serão disponibilizados mais de cem tipos de facilidades para a população.

Redação AM POST