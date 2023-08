Prefeitura promove roda de conversa com grupo de gestantes sobre violência obstétrica e pré-natal

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), promove, nesta quarta-feira, 16/8, a partir das 8h30, uma roda de conversa com o grupo de gestantes Banzeiro Materno, na Unidade de Saúde da Família (USF) Lúcio Flávio Dias, no bairro Betânia, zona Sul. A importância do pré-natal e a violência obstétrica estão entre os temas a serem destacados no encontro, que marca o Dia da Gestante, celebrado em 15 de agosto.

A chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Semsa Manaus, Lúcia Freitas, explica que a roda de conversa será uma edição especial dos encontros mensais já realizados pelo Banzeiro Materno, enfocando a importância do acompanhamento de saúde da mulher durante a gravidez, nascimento e pós-parto, e enfatizando os direitos que são assegurados a ela durante esse período.

“Queremos ouvir o que essas mulheres têm a dizer e também informar a elas sobre os direitos que são garantidos a elas durante essa fase, assim como os deveres de comparecer às consultas, realizar exames e participar ativamente do pré-natal, que tem um papel importante na redução da mortalidade fetal e materno infantil”, pontua.

Uma das facilitadoras do bate-papo será a técnica da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher, enfermeira Gerda Coelho, que vai enfatizar o tema da violência obstétrica como uma referência ao Agosto Lilás, mês de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher.

“A violência obstétrica é também uma violência de gênero porque é cometida contra a mulher no ciclo gravídico-puerperal. Queremos que as gestantes saiam da roda de conversa conhecedoras do tema para poderem identificar se forem eventuais alvos de violência obstétrica”, afirma a técnica.

Uma outra temática que será levantada no encontro, antecipa Gerda Coelho, é a da importância da amamentação.

“Além de ser Lilás, agosto é Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno. Nossa intenção é dar às gestantes informações para que elas possam amamentar com tranquilidade, oferecendo a seus bebês o melhor alimento que existe, que é o leite materno”, afirma.

Fortalecimento

A roda de conversa terá a participação de 12 gestantes que fazem parte do Banzeiro Materno, um dos 88 grupos de gestantes apoiados pela Semsa Manaus, por meio dos cinco Distritos de Saúde, o Rural, Norte, Leste, Oeste e Sul. O grupo foi criado na USF do Morro da Liberdade, na zona Sul, e retomado na USF Lúcio Flávio após o fechamento temporário daquela unidade para reforma, em 2022.

Segundo Lúcia Freitas, os grupos de gestantes são uma estratégia para fortalecimento dos vínculos de gestantes e profissionais de saúde com o pré-natal, bem como para a promoção da saúde materna e infantil, razão pela qual a Semsa vem apoiando a formação desses grupos nas unidades da atenção básica.

“Alguns desses grupos são presenciais, outros são formados por meio de aplicativo de mensagens para compartilhamento de orientações. Temos reforçado a importância de os grupos terem ao menos um encontro presencial a cada mês”, informa a gestora.

No grupo da USF Lúcio Flávio, os encontros são mensais, sempre na última segunda-feira de cada mês, com enfoque em diferentes temas relacionados à saúde materna e neonatal, como as etapas da gestação, orientação nutricional e cuidados pós-parto.

O objetivo da iniciativa é permitir que mães e gestantes interajam com outras mulheres na mesma condição e com profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF), num espaço para acolhimento, escuta, troca de experiências e esclarecimento de dúvidas.

Redação AM POST