Prefeitura publica editais do concurso da Manaus Previdência com salário de até R$ 12 mil

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus publicou na edição extra do Diário Oficial do Município (DOM), na noite desta segunda-feira, 20/9, os editais do concurso da Manaus Previdência para os cargos de Técnico, Analista e Procurador Autárquico, com remuneração de R$ 4.474,91 até R$ 12.442,87. O certame será realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e dispõe de dez vagas, além de cadastro reserva. As inscrições estarão disponíveis a partir das 10h de 27 de setembro de 2021 até às 14h de 26 de outubro de 2021 (horário de Brasília), pelo link https://www.concursosfcc.com.br/concursos/mprev119/index.html.

A diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, explicou sobre a necessidade da realização do concurso para repor, tão logo possível, as vagas de técnicos e analistas que estão em vacância.

“O concurso da Manaus Previdência está em andamento desde 2019, quando o primeiro concurso perdeu a validade. De lá para cá, nós tivemos o entrave da pandemia, por isso só agora conseguimos publicar o edital. A necessidade de realização deste concurso é repor os servidores, as vagas que estão desocupadas, considerando que muitos dos aprovados em 2015 e que tomaram posse já foram nomeados em outros concursos e pediram exoneração”, ressaltou, acrescentando que a Prefeitura de Manaus retoma sua agenda de concursos, com o anúncio feito pelo prefeito David Almeida de outros concursos também como os da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e da Guarda Municipal.

Editais

O primeiro edital oferece uma vaga ao cargo de Procurador Autárquico, destinado a candidatos bacharéis em Direito e com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O segundo edital prevê nove vagas para cargos de nível médio e superior, além de cadastro reserva (CR). Estão incluídas cinco vagas para técnico administrativo e cadastro reserva para técnico em informática.

Conforme o edital, haverá vagas para Analistas graduados em Administração (CR); Arquivologia (CR); Auditoria (2 vagas); Ciências Atuariais (1 vaga); Contabilidade (CR); Economia (CR); Psicologia (1 vaga); Serviço Social (CR); e Tecnologia da Informação (CR).

A seleção pública será composta por provas objetivas para os cargos de nível médio e superior e prova objetiva e discursiva (cargo de procurador autárquico).

As taxas de inscrição vão custar R$ 105 para os cargos de Técnico, R$ 130 para os cargos de Analista e R$ 150 para o cargo de Procurador Autárquico.

As provas estão agendadas para o dia 5 de dezembro de 2021 e serão aplicadas em Manaus. Para os cargos de técnico e analista, as provas vão contar com 60 questões de múltipla escolha; enquanto a prova para Procurador será composta de 100 questões, além de prova discursiva, prevista para 20 de fevereiro de 2022.

A vigência do concurso será de dois anos, a partir da data de homologação do resultado final, sendo prorrogável por mais dois anos, período em que podem ser convocados os aprovados no cadastro reserva.

Remuneração

Os cargos de Técnico Previdenciário (nível médio) oferecem remuneração de R$ 4.474,91, enquanto os cargos de Analista Previdenciário (nível superior) oferecem remuneração de R$ 6.712,37, ambos para uma carga horária semanal de 40 horas.

A vaga de Procurador Autárquico terá remuneração base de R$ 6.712,37 e gratificação de procuratório de 5.730,50, o que totaliza R$ 12.442,87.

O certame, aprovado pela Lei Municipal nº 2.419, de 29 de março de 2019, estava previsto desde 2019, mas teve de ser adiado por conta da pandemia do novo coronavírus.

O último concurso da Manaus Previdência foi realizado em 2015 para o preenchimento de 57 vagas imediatas.