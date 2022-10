Prefeitura realiza ação de limpeza nas vias onde vai acontecer a Maratona de Manaus 2022

Redação AM POST

Mais de 800 trabalhadores da Prefeitura de Manaus iniciaram neste sábado, 15/10, uma ação de limpeza por todas as vias onde irão passar os corredores da Maratona de Manaus 2022, que tem um percurso de 42 quilômetros, com largada e chegada na Ponta Negra, na zona Oeste. A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) atua para deixar tudo pronto para os maratonistas que irão participar do evento. Todo o trajeto vai receber o serviço de capinação, poda, varrição, pintura de meios-fios e limpeza de bocas de lobos.

Os trabalhadores são divididos para atuar ao mesmo tempo em todo o percurso. A ideia é realizar o serviço no mesmo dia e depois executar os detalhes finais.

O titular da Semulsp, Sabá Reis, fiscalizou de perto a ação. “Essa é uma amostra de que a determinação do prefeito David Almeida vem sendo realizada com esmero. Esta maratona será um grande sucesso e com certeza vem fazer parte do calendário de Manaus, no que diz respeito a grandes eventos. O prefeito David quer deixar a capital mais limpa e mais humana. Manaus precisa estar pronta, já que no período de 22 a 23 de outubro, receberá muitos visitantes. É assim que a Semulsp trabalha todos os dias, sempre cuidando bem da cidade, para que a população se sinta cada vez mais orgulhosa de morar em Manaus”, ressaltou.

Em alguns pontos e vias, serão realizados serviços de lavagem e para isso a Semulsp disponibilizou cinco carros-pipas que irão fazer o trabalho. Alguns pontos turísticos da cidade também receberão atenção especial dos trabalhadores com algum tipo de atendimento, com poda, pintura e varrição.