Prefeitura realiza campanha de sensibilização contra o trabalho infantil nas ruas de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou, nesta quarta-feira, 26/7, uma campanha de sensibilização sobre o trabalho infantojuvenil em quatro pontos da capital amazonense, onde foi identificada maior presença de crianças e adolescentes em situação de exploração.

Durante as ações, que aconteceram nos bairros Centro, Parque 10 de Novembro, Flores e Aleixo, nas zonas Sul e Centro-Sul da cidade, foram distribuídos materiais informativos e panfletos aos motoristas, com o objetivo de conscientizá-los sobre o papel que todos têm na proteção dos direitos das crianças e adolescentes.

Além disso, os condutores de veículos também foram orientados sobre como identificar situações de trabalho infantil, muitas vezes presentes nos semáforos das principais avenidas da cidade. A iniciativa faz parte do cronograma de atividades da “Campanha Municipal de Combate à Exploração do Trabalho Infantojuvenil nas Ruas de Manaus”, lançada em fevereiro deste ano.

“Essa campanha vai acontecer durante todos os meses do ano, porque essa luta não pode parar. Sei que é difícil, mas nós vamos continuar indo para as ruas na tentativa de sensibilizar as pessoas a não incentivar a permanência de crianças e adolescentes nas sinaleiras e nas ruas. Esse é um desafio para a nossa secretaria, mas nós estamos dispostos a enfrentá-lo e vencê-lo”, afirmou o secretário da Semasc, Eduardo Lucas.

De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinam), de 2017 a 2021, foram registrados 312 casos de trabalho infantil no Amazonas. Diante desse cenário, a Semasc ressalta que para mudar essa realidade é necessário um esforço conjunto do poder público e de toda a sociedade.

A pasta também alerta que as crianças e adolescentes envolvidos em atividades laborais precoces estão sujeitos a uma série de riscos, como acidentes, violência e abuso sexual. Além de uma violação de direito, o trabalho infantil gera consequências para a saúde física e mental desses jovens.

“Hoje, estamos dando continuidade às ações da campanha, reforçando a orientação aos motoristas para não dar nenhum trocado e nem comprar nenhum produto das mãos de uma criança ou adolescente nos sinais, porque sempre tem algum adulto por trás se beneficiando da exploração desses jovens. É necessário dizer não à violação de direitos de crianças e adolescentes em Manaus”, reforçou Márcia Helena, chefe da Divisão Especial de Média Complexidade do Departamento de Proteção Social Especial da Semasc.

Levantamento

Dados coletados pelas equipes da secretaria mostram que ao menos metade das famílias que se encontram nas ruas de Manaus recebe algum benefício social, como o Auxílio Brasil. Outro levantamento também mostra que cada vez mais as crianças são utilizadas para a prática da mendicância, pois nessas situações, o adulto chega a ganhar até três vezes mais do que um adulto sem criança.

A Prefeitura de Manaus reforça que é dever de todos proteger os direitos das crianças e adolescentes e que denúncias de trabalho infantil podem ser feitas pelo Disque 100. A campanha de sensibilização para motoristas é mais uma iniciativa do município para conscientizar a população sobre a importância de proteger a infância e a adolescência.

“É superimportante essa campanha, tem que ser assim mesmo. Tem que acabar com essa questão de ter esses jovens na rua, porque lugar de criança é na escola, não é trabalhando. É brilhante essa conscientização”, ressaltou o professor Francisco Ribeiro, de 43 anos, um dos motoristas abordados pela equipe da Semasc.

Sobre a campanha

Com mais de 20 secretarias, entidades e órgãos parceiros, a “Campanha de Combate à Exploração do Trabalho Infantil nas Ruas de Manaus” é a maior já desenvolvida pela Prefeitura de Manaus no combate ao trabalho infantil e uma das mais importantes campanhas socioassistenciais já desenvolvidas pelo poder público municipal.

Redação AM POST