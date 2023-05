Prefeitura realiza evento comemorativo em alusão ao ‘Dia do Gari’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou, neste domingo, 28/5, um evento comemorativo em alusão ao “Dia do Gari”, comemorado no último dia 16. A festa aconteceu no Clube do Trabalhador do Sesi, no bairro Coroado, zona Leste, e contou com a participação do prefeito David Almeida.

Acompanhado pelo titular da pasta, Sabá Reis, David Almeida acompanhou as comemorações que incluiu um torneio de futebol, apresentações musicais, brincadeira, sorteios e muita diversão.

O chefe do Executivo municipal também participou de uma partida de futebol com os servidores da limpeza urbana.

“Hoje é um dia de festa. Esses profissionais têm um papel fundamental na nossa cidade e muitas vezes foram esquecidos ou deixados de lado. Porém, isso não acontece na nossa gestão. Eles estão deixando, a cada dia, a cidade de Manaus mais bonita e limpa. São responsáveis por diversos espaços públicos que foram recuperados. Só temos que agradecer e valorizar todo o empenho desses servidores”, enfatizou Almeida.

De acordo com Sabá Reis, esse evento só demonstra a importância que a gestão do prefeito David Almeida dá aos seus servidores, não importando secretarias e cargos.

“Esse é apenas um pequeno exemplo de como a gestão do prefeito David Almeida tem valorizado os seus servidores. Nunca vimos um prefeito jogar futebol com os garis, se divertir, conversar olho no olho com as pessoas. Esses guerreiros estão diariamente nas ruas da cidade fazendo um trabalho tão importante e merecem esse reconhecimento. Só temos que parabenizar a todos os garis pelo seu dia”, finalizou.

Redação AM POST