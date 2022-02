Prefeitura realiza limpeza em antiga cadeia pública nesta sexta-feira (4) em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), em parceria com o governo do Amazonas, inicia revitalização da antiga cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, na avenida 7 de Setembro, zona Sul de Manaus, em espaço para serviços sociais gerenciados pela Arquidiocese de Manaus. Nesta sexta-feira, 4/2, a Semulsp realizou limpeza interna e externa do prédio público.

Continua depois da Publicidade

O subsecretário de Operações da Semulsp, José Rebouças, esteve no local acompanhando o trabalho da equipe e destacou que serviços como poda, capinação, varrição, lavagem e retirada de vegetação estão sendo realizados na área.

“Hoje estamos aqui na antiga cadeia pública, nessa parceria entre a prefeitura, governo e a Arquidiocese de Manaus, onde este espaço vai ser reestruturado. A primeira etapa é a limpeza. Seguindo a determinação do prefeito David Almeida e do secretário da Semulsp, Sabá Reis, estamos deixando este espaço bem limpo e agradável para as pessoas que vão fazer a recuperação da área encontrem um local totalmente diferente do que encontramos”, destaca.

Próxima etapa

Continua depois da Publicidade

O secretário de Cultura do Amazonas, Marcos Apolo, explicou que a orientação do governador Wilson Lima, é que a partir deste trabalho, será feito um novo diagnóstico das condições estruturais da cadeia para dar continuidade nas propostas de revitalização, reforma e restauro do prédio histórico.

“Hoje a parceria entre governo e prefeitura está realizando um importante trabalho de limpeza externa e interna na cadeia Raimundo Vidal Pessoa. Queremos aqui agradecer ao secretário Sabá Reis e toda sua equipe que sempre nos apoiam e auxiliam neste importante trabalho de manutenção dos espaços culturais e públicos, aqui na capital do Amazonas”, enfatizou Apolo.

Continua depois da Publicidade

Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) deram apoio aos serviços realizados na parte externa da cadeia.

Cessão do prédio e vistoria

Continua depois da Publicidade

Em novembro do ano passado, o governador Wilson Lima assegurou que assinaria um Termo de Cessão do prédio. E, ainda no mês de novembro, foi realizada uma visita técnica ao local pelo governo e Prefeitura de Manaus, para verificar a situação de restauro do local, que foi desativado definitivamente no dia 12 de maio de 2017.

Já na última terça-feira, 1/2, foi feita mais uma reunião entre o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, o padre Danival Lopes, o secretário Sabá Reis, representando o prefeito de Manaus, David Almeida, juntamente com o secretário de Cultura do Amazonas, Marcos Apolo, para definir um grupo de trabalho com membros da Prefeitura de Manaus e governo do Amazonas para as tratativas na transformação da antiga cadeia.

O prédio, que possui 114 anos, é um marco na história do sistema prisional do Amazonas, sendo a primeira unidade prisional do Estado.

* Com informações da assessoria de imprensa