Prefeitura realiza o sorteio de 700 prêmios para os garis de Manaus

Ainda em comemoração ao Dia do Gari, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou, nesta quarta-feira, 18/5, o sorteio de 700 prêmios para os principais responsáveis pela coleta de resíduos da capital amazonense, na sede do órgão, no bairro Compensa, zona Oeste. Prêmios como motocicletas, geladeira, aparelho de TV e outros foram sorteados.

“Estamos encerrando esta grande festa pelo Dia do Gari. Obrigado ao prefeito David Almeida, por confiar no trabalho da secretaria e obrigado a cada gari que faz a diferença no dia a dia de Manaus”, destacou o secretário da Semulsp, Altervi Moreira.

João José de Souza, prestador de serviços há dois anos, foi um dos ganhadores de uma das motocicletas zero quilômetro. Ele comentou a felicidade de ganhar o prêmio. “Estou muito feliz com a minha nova moto. Ano passado, na última festa do gari, eu não ganhei nada, mas desta vez, eu tive sorte”, relatou.

Outro gari que saiu da sede da Semulsp com um prêmio foi Pablo Catete. O servidor da capinação ganhou um ventilador. “Neste calor de Manaus, um ventilador é muito importante. Muito obrigado à Prefeitura de Manaus pelo presente”, disse.

Importância

Capinar, varrer, coletar, lavar, pintar. Sempre tem um gari da Semulsp em ação para manter Manaus limpa nos fins de semana ou feriados, 24 horas por dia. Na capital amazonense, ao menos 2,5 mil profissionais da Prefeitura de Manaus trabalham todos os dias para deixar a cidade livre do acúmulo de lixo e evitar a proliferação de doenças.

As comemorações pelo Dia do Gari iniciaram no último dia 16, segunda-feira, com uma grande festa, na Assel Clube Manaus, no Tarumã, zona Oeste, e contou com a presença do prefeito David Almeida e do governador Wilson Lima. A data tem o objetivo de homenagear os profissionais responsáveis pela limpeza das vias públicas e de todo o lixo gerado naturalmente ou por ação humana.