Prefeitura realiza segundo esquenta do ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’ na praça revitalizada do Jorge Teixeira

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e das Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc); de Limpeza Urbana (Semulsp); e do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), reinaugura a praça de alimentação e o anfiteatro do Jorge Teixeira, localizado na rua Lírios, bairro Jorge Teixeira, zona Leste, neste domingo, 30/7, a partir das 18h, com o segundo esquenta do “#SouManaus Passo a Paço 2023”.

O local reunirá atrações locais, entre elas, os artistas Guto Lima, Maykinho do Feras do Forró, Oz Bebês e o palhaço Lero-Lero.

A praça recebeu nova pintura, reformas dos oito boxes, novo telhado, reforma do palco, iluminação pública, estruturas internas e externas, limpeza e ampliação dos banheiros com acesso a Pessoas com Deficiência (PcD), além de melhorias do espaço em geral.

Serviço:

O quê – Segundo esquenta do “#SouManaus Passo a Paço 2023” na praça revitalizada do Jorge Teixeira

Quando – Domingo, 30/7

Horário – 18h

Local – Rua Lírios, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

