Prefeitura realizará mudança temporária no trânsito da avenida Constantino Nery na manhã de domingo (14)

Redação AM POST

Motoristas e usuários do transporte de Manaus devem ficar atentos à mudança temporária de trânsito e transporte que vai ser realizada pela Prefeitura de Manaus, devido à corrida de rua promovida na cidade. Durante 4h e 8h deste domingo, 14/8, trechos da avenida Constantino Nery estarão interditados, a partir da avenida Ayrão até o viaduto de Flores, para segurança dos participantes da corrida.

Continua depois da Publicidade

No período de quatro horas de interdição, a avenida Constantino Nery ficará interditada no sentido bairro para o Centro, entre o viaduto de Flores (em frente à rodoviária de Manaus) e a avenida Darcy Vargas. A partir da Darcy Vargas (ainda no sentido bairro/Centro), os veículos de passeio poderão acessar uma faixa de rolamento.

Quanto ao sentido Centro para o bairro, os condutores de veículos de passeio poderão circular na avenida Constantino Nery, por uma pista de rolamento, a partir do viaduto do Boulevard (próximo ao Olímpico Clube) até o viaduto de Flores.

Durante todo o percurso, agentes de trânsito estarão à disposição para tirar dúvidas ou orientar os motoristas sobre as melhores opções de trajeto.

Continua depois da Publicidade

Transporte

Quanto aos usuários de transporte público, as linhas de ônibus que transitam na avenida Constantino Nery, nos dois sentidos da via, serão desviadas para a avenida Djalma Batista, entre 4h e 8h do próximo domingo, 14/8.

Continua depois da Publicidade

Por causa da interdição, a Estação Arena (E2) não funcionará durante as quatro horas do evento e as linhas que fazem embarque e desembarque na referida Estação irão atender o Terminal de Integração 1 (T1), na avenida Constantino Nery, região central da cidade. Tendo em vista que a mudança será temporária – após às 8h – a E2 voltará a funcionar e as linhas voltarão a fazer embarque e desembarque na Estação Arena.

As linhas de ônibus, que se deslocam do Centro para o bairro pelas avenidas Constantino Nery ou Ferreira Pena, seguirão itinerário normal até a avenida Álvaro Maia, e dobrarão à direita na referida avenida, depois seguem pelas avenidas Major Gabriel, Ayrão, rua Silva Ramos e, finalmente, avenida Djalma Batista. Quanto às linhas que se deslocam na Álvaro Maia – em direção à zona Oeste – estas seguem pela Major Gabriel, então dobram à esquerda na rua Barcelos e à esquerda da Emílio Moreira e, novamente, à esquerda na Álvaro Maia.

Continua depois da Publicidade

Fiscais de transporte e equipe de apoio estarão no terminal para tirar dúvidas e orientar os usuários quanto aos desvios no transporte.

* Com informações da assessoria de imprensa