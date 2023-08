A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), já realizou mais de 1,2 mil atendimentos com o protocolo PediaSuit, empregado na reabilitação de crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. O serviço foi incorporado à rede municipal de saúde em 2022 e é ofertado à população no Centro Especializado de Reabilitação (CER) Professor Rolls Gracie, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

A diretora do CER, Janaína Campbell, informa que a terapia intensiva com o PediaSuit é ofertada a crianças com idade a partir de 2 anos e peso acima de 9 quilos. Desde novembro passado, quando o método foi implementado, até o início deste mês, a unidade já realizou 1.280 atendimentos, com média de 140 sessões terapêuticas por mês para pacientes com alteração nas habilidades motoras.

“Quando a criança chega ao CER, o fisioterapeuta avalia a necessidade de utilizar ou não o método. Os pacientes fazem sessões de duas a três vezes por semana, dependendo da avaliação do profissional”, explica.

Os atendimentos do serviço, segundo a diretora, são gerenciados via Sistema de Regulação (Sisreg), após avaliação e encaminhamento por médicos de qualquer unidade de saúde da Semsa Manaus.

Estimulação

A fisioterapeuta do CER Professor Rolls Gracie, Luciana Costa, relata que a terapia com o PediaSuit utiliza uma “gaiola de habilidades”, equipamento que conta com um macacão ortopédico e elásticos, auxiliando os profissionais na estimulação motora dos pacientes.

“A fisioterapia trabalha com a estimulação motora a fim de que essas crianças se desenvolvam e alcancem o máximo de funcionalidade. A gaiola de estimulação contribui para esse trabalho e nos possibilita chegar ao objetivo com maior rapidez”, avalia.

Segundo Luciana, os suportes e elásticos do equipamento estimulam a musculatura da criança, auxiliando na correção postural e estabilização, e proporcionando ganhos importantes em funcionalidade. “A criança consegue desenvolver em casa, no seu ambiente, tarefas que para nós são simples, como beber água ou brincar”, disse.

Um dos pacientes do CER que utilizam o PediaSuit é Levy Emanuel Marães, de 5 anos. A mãe do menino, Lindsay Marães, conta que ele foi encaminhado à fisioterapia pelo pediatra e, um mês após iniciar as sessões, exibe melhoria nas habilidades motoras.

“Ele tem o lado direito mais rígido, e hoje já está movimentando mais as pernas, já consegue pegar alguma coisa com a mão. E ele fica sozinho em pé, ainda se segurando nas coisas, mas já consegue”, comentou.

Os resultados positivos na vida de crianças e mães também impactam os profissionais das equipes do CER, como aponta Janaína Campbell. “Ver a alegria da mãe de ver seu filho em pé, a alegria da criança de poder ficar em pé e brincar, com as brincadeiras e desafios que a gente faz durante a sessão, isso não tem preço”, relata a diretora.

Estrutura

Para a implementação no CER Professor Rolls Gracie, profissionais de saúde da unidade receberam treinamento com equipes representantes do PediaSuit no Brasil. O protocolo de tratamento foi desenvolvido por cientistas russos nos anos 1970, para ajudar no recondicionamento físico de astronautas no retorno de missões espaciais.

Além do método terapêutico, o CER oferta consultas médicas em fisiatria e psiquiatria, fisioterapia neurológica para adultos, fisioterapia neurológica pediátrica, cardiorrespiratória, ortopédica e geral, além de atendimento psicológico a pacientes e familiares, terapia ocupacional e atendimentos de fonoaudiologia.

O centro municipal de reabilitação conta com equipe multidisciplinar, composta de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos fisiatras, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de suporte administrativo. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 18h.

Redação AM POST