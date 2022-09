Prefeitura recolheu 36,6 toneladas de resíduos no #SouManaus Passo a Paço 2022

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), recolheu 36,6 toneladas de resíduos nos quatro dias do #SouManaus Passo a Paço 2022, o maior festival de artes integradas da região Norte do país, realizado entre 3 e 6 de setembro, no centro histórico da cidade. O evento reuniu um público rotativo superior a 380 mil pessoas para curtir artistas locais, nacionais e internacional, além das feiras de gastronomia, artesanato e outras expressões culturais.

A Semulsp atuou com esquema especial de limpeza em toda a área central. A pasta trabalhou com mais de 200 funcionários, entre eles, do setor da varrição, coleta, lavagem e Educação Ambiental antes, durante e depois de cada dia do festival para garantir a limpeza do local. A ação de conscientização orientou a população sobre a importância da reciclagem de diversos resíduos plásticos produzidos nos quatro dias de festival.

De acordo com o titular da Semulsp, Altervi Moreira, foi montada também uma força-tarefa envolvendo prestadores de serviços para garantir uma edição mais sustentável, como as cooperativas de catadores Aliança e Recicla Manaus, beneficiadas com a venda do material reciclável.

“Esta é a determinação do prefeito David Almeida, cuidar da cidade de Manaus. Durante os quatro dias do #SouManaus intensificamos a limpeza na área com diversos serviços. O trabalho da Semuslp iniciou desde a comunicação com o público sobre o descarte dos resíduos até a venda dos materiais, por meio dos catadores, como fonte de renda para eles”, destacou Moreira.

A Semulsp integrou uma força-tarefa da Prefeitura de Manaus, que envolveu, no total, 3,5 mil servidores para a realização do #SouManaus. Organizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em conjunto com uma matriz integrada de várias secretarias municipais, a edição deste ano conseguiu abraçar todos os públicos em quatro dias de shows com segurança e organização.