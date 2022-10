Prefeitura recupera 69 ruas no bairro Compensa com o programa ‘Asfalta Manaus’

Redação AM POST

A rua da Paz é a contemplada da vez pelo programa “Asfalta Manaus“, que já recuperou 69 vias no bairro Compensa, na zona Oeste da capital. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), vem trabalhando gradativamente de Norte a Sul da cidade, com a meta de devolver a trafegabilidade para os moradores e motoristas.

Nesta quinta-feira, 13/10, as equipes da Seminf trabalham em toda a extensão da rua da Paz, realizando a recomposição asfáltica. O serviço era muito esperado pela população local, por ser uma via de grande fluxo contendo alguns mercadinhos que movimentam a área.

“São mais de 40 anos de abandono, todas as ruas da Compensa estavam intrafegáveis, situação crítica para se viver. Quem andava a pé, tinha que ter cuidado com os buracos para não sofrer acidente, principalmente quando chovia, porque formava poça de lama, e para quem dirigia, tinha muito prejuízo com o carro e moto. O prefeito David Almeida e o secretário de Obras, Renato Júnior, determinaram que deixássemos as vias com sua trafegabilidade reestruturada, e até o momento são 69 ruas prontas e entregues aos moradores só aqui na Compensa”, disse o fiscal da obra, engenheiro Jackson Matos.

A radialista Fabíola Carvalho, de 32 anos, agradece em nome de todos os moradores da Compensa pelas ruas recapeadas, e afirma que eles estão bastante felizes com o resultado dos trabalhos.

“Eu quero agradecer em nome da Compensa, dos moradores da rua da Paz, por este trabalho tão bem feito que há anos a gente não via. Esse asfalto que eu estou pisando é novo e de qualidade, realmente estamos muito felizes e satisfeitos, agradecemos toda a equipe da prefeitura, agora teremos uma boa mobilidade para subir, descer, entrar e sair”, afirmou Fabíola.