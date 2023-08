Prefeitura reforça prevenção do câncer de colo de útero com capacitação em coleta de preventivo

Com a proposta de fortalecer a prevenção do câncer de colo de útero, a Prefeitura de Manaus está promovendo um curso de capacitação em coleta de exame preventivo para profissionais de saúde da Atenção Primária. Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a programação iniciou no dia 1º/8, e teve sua segunda etapa nesta terça-feira, 8/8, na sede do Distrito de Saúde (Disa) Sul, no bairro São Francisco, zona Sul.

Ao todo, 25 profissionais do Disa Sul, entre médicos e enfermeiros, participaram da segunda etapa da formação. A primeira etapa reuniu trabalhadores do Disa Norte, e a programação segue ao longo deste mês com atividades voltadas aos profissionais dos Disas Leste, no dia 15; Oeste, no dia 22; e Rural, no dia 29. As atividades ocorrem pela manhã e à tarde, em unidades de saúde de cada distrito.

“Nosso objetivo é capacitar 200 médicos e enfermeiros em coleta de preventivo, reforçando a prevenção do câncer de colo de útero. Cada distrito terá dois momentos de formação, um agora com esta primeira turma, e em setembro com uma segunda turma”, antecipa a chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Semsa, Lúcia Freitas.

O curso tem a participação de citologistas do Laboratório Municipal de Especialidades Professor Sebastião Ferreira Marinho, responsável pela avaliação dos exames coletados nas unidades de saúde da capital. A farmacêutica bioquímica citologista, Carolina Costa, assinala que a integração com os profissionais da atenção básica tem como objetivo uniformizar e aprimorar os procedimentos de coleta e avaliação.

“Essa interação é importante para os profissionais das unidades de saúde entenderem nossas dificuldades, e nós entendermos as deles, de forma a termos uma coleta de qualidade e o mais uniforme possível. Com isso buscamos a máxima excelência, tanto na qualidade dos exames quanto na rapidez do resultado”, pontua a citologista.

Atividades

O conteúdo programático do curso inclui, entre outros temas, o papel do monitoramento dos cânceres de colo de útero e da mama, a qualidade das amostras citológicas do colo uterino, técnica de coleta e interpretação de resultados citopatológicos. A formação inclui ainda atividade prática com simulador pélvico.

Uma das participantes da segunda etapa, a enfermeira da USF S-25, Sabrina Gerbaldo, enfatizou a importância da formação para o trabalho das equipes de saúde.

“Esse curso nos permite aprender mais e saber se estamos realizando os procedimentos de forma correta. Acabamos ampliando os nossos conhecimentos com os nossos colegas, compartilhando ideias e situações vivenciadas no dia a dia”, aponta a servidora.

Números

Em 2022, mais de 115 mil mulheres realizaram a coleta do exame preventivo nas unidades da rede municipal de saúde, conforme dados parciais de março deste ano, sendo 99 mil da faixa etária de risco, de 25 a 59 anos.

Também durante o ano passado, 2,4 mil colposcopias e 1 mil biópsias do colo do útero foram realizadas em Manaus para investigar lesões identificadas durante o preventivo.

