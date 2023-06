Prefeitura registra recorde de contemplados na primeira chamada do Bolsa Idiomas e anuncia remanejamento

A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), da Prefeitura de Manaus, encerrou a primeira chamada do Programa Bolsa Idiomas (PBI) na última terça-feira, 27/6, com um número recorde de inscritos nos processos seletivos realizados na gestão do prefeito David Almeida. O sistema da Espi indica que 3.236 classificados apresentaram a documentação nas instituições de ensino de língua estrangeira e estão aptos a realizar a matrícula.

No dia 30/6, a partir das 9h, será aberto o período de remanejamento para os candidatos que ficaram no cadastro reserva, mais conhecido como “segunda chamada”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde 2021, a prefeitura vem registrando uma evolução no quantitativo de contemplados com as bolsas do programa, que variam entre 50%, 75% e 100%. No primeiro ano, 1.107 estudantes foram beneficiados. Em 2022, foram realizadas duas seleções, tendo contemplado 1.400 na primeira e 1.857 na segunda, totalizando 3.257 estudantes que começaram a aprender uma língua estrangeira.

“Esse resultado é motivo de muita satisfação para nós, porque reflete a credibilidade da gestão do prefeito David Almeida não só junto à população, mas também às instituições de ensino que são parceiras nessa ação de inclusão socioeducacional. Tivemos, apenas na primeira chamada do Bolsa Idiomas, praticamente o mesmo número de contemplados em dois processos do ano passado. E ainda teremos o remanejamento, o que fará aumentar esse total”, analisou o diretor-geral da Espi, Júnior Nunes.

O período de remanejamento será aberto na sexta-feira, 30/6, e se estenderá até o dia 7 de julho. A partir das 9h, o sistema estará aberto, e os candidatos que ficaram na reserva poderão consultar a disponibilidade de vagas em outras instituições. Para essa “segunda chamada”, as bolsas são com 50% de desconto no valor total da mensalidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST