Prefeitura reúne com mototaxistas para discutir melhorias do serviço e redução de acidentes em Manaus

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), seguindo a orientação do prefeito David Almeida, realizou, nesta segunda-feira, 13/2, uma reunião com os mototaxistas para discutir melhorias para as categorias que utilizam o modal de duas rodas e a prevenção de acidentes nas vias. O encontro aconteceu na sede do órgão, no bairro Cachoeirinha, zona Sul da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Essa é uma reunião de planejamento que está inserida no grupo de trabalho que foi criado pela Prefeitura de Manaus para encontrarmos uma solução para o modal de duas rodas e que também colabore para a redução de acidentes de trânsito na cidade. A primeira etapa do trabalho é ouvir e fazer um diagnóstico, e um dos diagnósticos é esse aqui, ouvir as categorias e buscar os números de pessoas cadastradas para depois podermos passar para a fase seguinte e juntos trabalharmos efetivamente na redução de acidentes em nossas vidas”, disse Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU.

No encontro, os mototaxistas discutiram demandas a serem implementadas para que haja avanço na melhoria do serviço realizado pelos trabalhadores. Os profissionais de duas rodas querem colaborar com a prefeitura para prestarem um serviço para a população com segurança, qualidade e eficiência.

Para a mototaxista Rosilane Barros, a proposta da prefeitura em ouvir as demandas para melhorar o serviço voltado à população e trabalhar na redução de acidentes vai contribuir para o avanço no modal de duas rodas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Para a gente usar uma moto como forma de trabalho, nós passamos por vários etapas e processos, tivemos cursos, fizemos investimentos em equipamentos para podermos conduzir os usuários do modal com cuidado e, por isso, nós somos cobrados para transportarmos vidas com segurança sem oferecer risco para os clientes”, falou Rosilane.

Ficou determinado que um novo encontro será realizado e que as propostas apresentadas sejam efetivamente implantadas e que a prioridade no serviço dos mototaxistas seja para colaborar na diminuição de acidentes e que vidas sejam salvas por meio do trabalho seguro e com qualidade prestado por esses permissionários.