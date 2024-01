Prefeitura segue com atendimento às famílias afetadas por incêndios em Manaus

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), segue, nesta semana, com ações de ajuda às famílias afetadas pelo incêndio que aconteceu no sábado, 20/1, no Bairro do Céu, Centro de Manaus, zona Sul da cidade. As famílias receberam, na mesmo dia, o suporte de equipes da Defesa Civil do município e da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência e Cidadania (Semasc), além de cestas básicas, colchões e lençóis.

Desde o dia do ocorrido, parte das famílias atingidas está abrigada na Escola Municipal Dr. Sérgio Alfredo Pessoa, bairro Matinha, zona Sul, recebendo acompanhamento da Prefeitura de Manaus. Na segunda-feira, 22/1, o diretor de Operações da Defesa Civil, José Mendes, o gerente de Encaminhamento e Acompanhamento da Defesa Civil, Cristiano Lira, e agentes da Defesa Civil, estiveram no local para dar suporte e avançar com o cadastro dessas pessoas.

“Essas famílias estão alojadas nesta escola, recebendo o auxílio da Prefeitura de Manaus. Temos a Semasc dando assistência, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), oferecendo acompanhamento clínico e pediátrico, e a Defesa Civil está aqui, fazendo o trabalho de encaminhamento e acompanhamento de todas elas. Esse momento é muito importante porque vamos atualizar o cadastro dessas famílias para que elas sejam ajudadas o mais rápido possível pela Prefeitura de Manaus”, explicou o gerente de Encaminhamento e Acompanhamento, Cristiano Lira.

Artemes Lemos, representante e moradora do Bairro do Céu há 30 anos, está acompanhando a situação das famílias e destaca o trabalho da prefeitura na comunidade.

“A Defesa Civil sempre esteve aqui com a gente, quando solicitada, durante a cheia, atendendo qualquer solicitação. Os agentes fizeram o cadastro de pessoas das casas atingidas, além disso, retornou aqui na comunidade e está presente no local onde as famílias estão abrigadas também. Estou acompanhando os moradores que sofreram com o incêndio e eles estão bem assistidos pela prefeitura na escola, recebendo os atendimentos necessários, além das refeições diárias”, destaca Artemes Lemos.

Das 113 famílias, 27 foram abrigadas na escola municipal, que abriu suas portas para ajudar os necessitados. Além disso, 56 famílias escolheram se acomodar temporariamente na casa de parentes e amigos. As 30 famílias restantes não indicaram onde ficariam acolhidas.

