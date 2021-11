Prefeitura vai levar Faixa Liberada para Residencial Viver Melhor às terças-feiras

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

MANAUS – O projeto Faixa Liberada, da Prefeitura de Manaus, que é realizado às quartas-feiras e domingos no complexo turístico Ponta Negra, e todas as quintas-feiras na avenida do Samba, no bairro Alvorada, ambos na zona Oeste, terá sua extensão para os moradores da zona Norte. O local contemplado é o Residencial Viver Melhor – Etapa I, no bairro Lago Azul.

Continua depois da Publicidade

O lançamento do projeto Faixa Liberada Viver Melhor será feito pelo prefeito de Manaus, David Almeida, e o subsecretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Platiny Soares, em parceria com o Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU), nesta terça-feira, 16/11.

O projeto acontecerá todas às terças-feiras, no horário de 17h as 21h. O bloqueio da via acontecerá na avenida da Conquista, iniciando na avenida da Felicidade, tendo como ponto de referência, o Prato do Povo.

Segundo Platiny Soares, a Prefeitura de Manaus objetiva expandir o projeto Faixa Liberada para todas as zonas da cidade. “As famílias da zona Norte vão contar com um espaço para realizar atividades físicas ao livre toda as terças-feiras, e, por determinação do prefeito David Almeida, já estamos estudando outros pontos estratégicos da cidade, para levar a Faixa Liberada”, contou o subsecretário da Semjel.

Continua depois da Publicidade

*Com informações da assessoria de Imprensa