Premiações do sorteio especial da Campanha Nota Premiada Manaus da prefeitura somam R$ 182 mil

A Prefeitura de Manaus entregou, nesta quarta-feira, 15/2, as premiações do último sorteio de 2022 da campanha Nota Premiada Manaus, que incluiu o prêmio especial de R$ 50 mil. Nessa extração concorreram todos os participantes que, ao longo do ano de 2022, registraram seus CPFs em suas Notas Fiscais de Serviços eletrônicas (NFS-e).

No total, 28 participantes foram contemplados com premiações em dinheiro que somaram R$ 182 mil, incluindo as premiações sociais. A lista completa com os nomes dos felizardos e suas instituições indicadas pode ser consultada na página da campanha: http://notapremiada.manaus.am.gov.br.

O secretário municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire, representou o prefeito de Manaus, David Almeida, durante o evento de entrega dos cheques simbólicos. O ato ocorreu no auditório da Subsecretaria da Receita da Semef, na avenida Japurá, no Centro, zona Sul, com a participação dos sorteados e representantes do Grupo de Educação Fiscal do Município.

Freire destacou o sucesso da campanha e o seu principal objetivo, que é incentivar os cidadãos que vivem na cidade a pedirem a sua Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) e assim combater a sonegação fiscal que tanto prejudica as ações sociais e de infraestrutura da Prefeitura de Manaus.

“Quando o prestador de serviço, empresário, emite sua Nota Fiscal de Serviço, ele é obrigado a recolher o imposto e quando isso ocorre todo mundo ganha: a cidade com recursos, as instituições sociais indicadas e o cidadão que concorre a prêmios e ainda pode abater seu IPTU com os créditos gerados pela nota”, pontuou o secretário.

Fernando José Gonçalves foi o grande sorteado do prêmio especial de R$ 50 mil. O sortudo indicou a Associação Amigos do Autista no Amazonas (AMA) para ganhar o prêmio social que equivale a 40% do prêmio especial, R$ 20 mil. “Estou sempre cobrando minha nota com CPF e o prêmio chegou na hora certa. Parabéns à prefeitura pela iniciativa dessa campanha que premia e apoia às instituições sociais”, elogiou.

Balanço

Em 12 sorteios realizados em 2022, a Prefeitura de Manaus distribuiu 648 premiações da Campanha Nota Premiada Manaus, que totalizou mais de R$ 1,3 milhão. Do total, 324 foram premiações sociais, indicadas pelos cidadãos que se inscreveram na campanha e foram contemplados. Os recursos destinados às ações sociais somaram R$ 384 mil.

Com a ajuda da campanha, em 2022, a Prefeitura de Manaus bateu uma marca de arrecadação jamais alcançada pela receita provinda do Imposto Sobre Serviço (ISS). Pela primeira vez os números de arrecadação registrados pelo imposto passaram da marca de R$ 1 bilhão. O resultado contribuiu com a evolução de 20% do ISS no último ano. “Dessa forma, garantimos mais recursos para subsidiar as ações da prefeitura nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, entre outras”, apontou o subsecretário.

Para fomentar ainda mais a campanha em 2023, a Prefeitura de Manaus aumentará as premiações destinadas aos cidadãos participantes, assim como a porcentagem de premiação das instituições sociais indicadas. Agora, as premiações mensais somarão R$ 150 mil, R$ 38 mil a mais que no ano passado. O prêmio especial anual também recebeu incremento e passou de R$ 50 mil para R$ 100 mil. O cronograma dos sorteios de 2023 será divulgado em breve pela Semef.

O cidadão que ainda não está inscrito e deseja participar da campanha Nota Premiada Manaus pode acessar a página da campanha (http://notapremiada.manaus.am.gov.br) para realizar o cadastro e indicar uma instituição de assistência social que deseja ajudar, caso venha a ser contemplado.