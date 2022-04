Preparação dos cemitérios para o Dia das Mães é intensificada em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A 13 dias do Dia das Mães, que ocorre no dia 8 de maio, a Prefeitura de Manaus intensifica os preparativos, entre limpeza e reforma, para receber o público nos campos-santos da cidade. Nesta segunda-feira, 25/4, o titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Altervi Moreira, se reuniu com todos os gerentes dos cemitérios da capital amazonense, urbano e rural, para alinhar ações para a data comemorativa que movimenta os espaços.

Continua depois da Publicidade

“Nosso objetivo é único, manter os cemitérios limpos, organizados e preparados para receber as pessoas que vão vir aos campos-santos visitar os seus entes, que estão aqui sepultados. Esta é uma determinação do prefeito David Almeida. E o nosso eterno secretário Sabá Reis já cuidava disso e estamos dando continuidade, para receber a todos de forma humana nesses cemitérios”, enfatiza Altervi.

Os cemitérios receberam ordens de serviço no início de 2022, ainda na gestão do secretário Sabá Reis, para as devidas reformas. Os locais recebem melhorias nos prédios administrativos, capelas, muros e fachadas. As obras estão 80% concluídas. Um dos cemitérios que já foi entregue foi o São João Batista, no Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da capital.

Desde fevereiro deste ano, os cemitérios são revitalizados e a limpeza foi intensificada. Os dez cemitérios que passam por reforma e limpeza são: Nossa Senhora Aparecida, bairro Ponta Negra, zona Oeste; São Francisco, no Morro da Liberdade, zona Sul; Santa Helena, bairro São Raimundo, zona Oeste; Santo Alberto, na Colônia Antônia Aleixo, zona Leste; Nossa Senhora da Piedade, bairro Tarumã, zona Oeste; Nossa Senhora da Conceição das Lages, localizado às margens do rio Negro; Santa Joana do Puraquequara, às margens do lago do Puraquequara; São José do Jatuarana e Nossa Senhora do Carmo, ambos às margens do rio Amazonas.