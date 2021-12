Presépio flutuante de Manaus é destaque na mídia nacional e internacional

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presépio flutuante, que levou, por meio da Prefeitura de Manaus, brinquedos e segurança alimentar a diversas comunidades da zona rural de Manaus, virou destaque nesta sexta-feira, véspera de Natal, 24/12, em sites e jornais do Brasil e de fora do país.

Carregando brinquedos e esperança, a balsa, decorada pela equipe do Fundo Manaus Solidária (FMS), percorreu em cinco dias diversas comunidades na zona ribeirinha da capital. O objetivo era levar um pouco do encanto e da magia do natal à população ribeirinha, que esse ano enfrentou a maior enchente já registrada, além da pandemia de Covid-19.

A imagem do presépio ancorado na comunidade ribeirinha Nossa Senhora de Fátima, durante visita para distribuição de presentes e alimentos na quarta-feira, 22/12, foi destaque de capa da edição desta sexta-feira do Jornal “O Globo”. Dentro do jornal, a reportagem enaltecia a iniciativa inédita da Prefeitura de Manaus de levar o espírito natalino a população ribeirinha da Amazônia em uma balsa.

A ida do presépio à comunidade Nossa Senhora de Fátima também virou notícia nos sites internacionais “Yahoo”, “Nationalpost”, “Nasdaq”, “TribuneIndia”, “Devdiscourse”, “Reuters”, entre outros.

Para Dulce Almeida, presidente do Fundo, é importante todos saberem da grandiosidade que é esse projeto de Natal. “Saber que nosso projeto de Natal ganhou corações de todos que conheceram o presépio, nos enche de ânimo para o futuro. Nosso povo merece muito, ainda mais depois de enfrentar muitos desafios em 2021″, afirma a presidente do Fundo.

Na última semana, a balsa com presépio flutuante percorreu a zona rural passando pelas comunidades do rio Negro e encerrou a entrega dos brinquedos nesta quarta-feira, 22/12, no rio Amazonas, com a presença do prefeito David Almeida.

Presépio Flutuante

Principal símbolo do “Natal das Águas, Luz da Esperança”, o presépio flutuante tem 30 metros de altura, em cima da balsa que mede 49 metros de comprimento e 15 metros de largura. A balsa também tem um trenó com Papai Noel e a árvore de Natal que leva os reis magos e anjos.