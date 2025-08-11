Presidente da CMM, David Reis destaca prioridades para segundo semestre de 2025 na Câmara

Notícias de Manaus – Após um primeiro semestre marcado por avanços institucionais, reorganização administrativa e fortalecimento do diálogo entre parlamentares, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) segue otimista para o segundo semestre de 2025. Sob a presidência do vereador David Reis (Avante), que comandou a 63ª Sessão Ordinária na segunda-feira (11), a expectativa é de manter as diretrizes que vêm consolidando uma nova fase do Legislativo municipal durante a 19ª Legislatura.

David Reis destacou que o foco principal para os próximos meses será garantir estabilidade política, avanços legislativos consistentes e uma gestão transparente, responsável fiscalmente e centrada no interesse público.

“O nosso compromisso é com o bom funcionamento da Câmara e com a população de Manaus. Vamos continuar trabalhando com equilíbrio, diálogo e responsabilidade. A harmonia no plenário não significa ausência de divergências, mas sim maturidade para debater e buscar o melhor para a cidade”, ressaltou o presidente.

Uma das prioridades apontadas é a valorização dos servidores da Casa, que são considerados peça fundamental para o funcionamento eficiente do Legislativo. O presidente anunciou que continuará promovendo ações para reconhecimento e incentivo aos colaboradores, além de implementar medidas administrativas que reforcem a eficiência da gestão interna e o respeito à equipe.

“Seguimos com a política de valorização e reconhecimento. Vamos continuar honrando nossos compromissos e promovendo ações que reforcem o respeito e a credibilidade da Casa”, acrescentou David Reis.

Outro ponto importante do planejamento para o segundo semestre é a análise técnica e rigorosa das propostas legislativas, sobretudo aquelas encaminhadas pelo Executivo Municipal. A presidência da CMM pretende intensificar o trabalho de avaliação dos projetos com impacto direto na vida dos cidadãos manauaras, buscando sempre o equilíbrio entre celeridade e fiscalização.

“Nossa missão é trabalhar em prol de leis que melhorem a vida das pessoas. Se o Executivo enviar projetos relevantes, estaremos abertos ao diálogo e à análise técnica. Tudo o que for bom para a cidade terá nosso apoio”, afirmou o presidente.

O fortalecimento do diálogo entre os vereadores permanece como um dos pilares do novo modelo de gestão implantado na Câmara. O presidente enfatiza que o respeito às diferentes opiniões será mantido, com um ambiente harmônico no plenário que permita debates maduros e construtivos.

Além disso, a reorganização administrativa implementada no primeiro semestre trouxe ganhos significativos para o funcionamento da Casa, garantindo maior transparência e eficiência nas ações legislativas e administrativas.

O segundo semestre de 2025 promete seguir essa linha, com metas claras de entregar resultados positivos para a população, promovendo um Legislativo cada vez mais próximo das demandas sociais e econômicas de Manaus.