Presidente da CMM vai gastar mais de R$ 3,6 milhões com empresa criadora de software

Redação AM POST

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), vai gastar mais de R$ 3,6 milhões para serviço de fabricação de softwares na Casa Legislativa. A informação consta no Diário Oficial da CMM, em extrato do contrato nebuloso publicado da última sexta-feira (26).

De acordo com Diário Oficial, David Reis fez dois empenhos, um no valor de R$ 872.100,00 e outro de R$ 1,4 milhão para cobrir 62% do valor global do contrato, de R$ 3.682.200,00, para a prestação do serviço em doze meses.

Veja publicação do Diário Oficial:



O valor milionário será pago ao empresário, Patrick de Sousa Gomes, dono da empresa SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI, mas que também se chama ‘SOLUÇÃO TECNOLOGIA E ASSESSORIA ME’, conforme o cadastro da empresa no site da Receita Federal.

O estabelecimento trabalha com tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação além de serviços de hospedagem na internet. A empresa fica localizado na Avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis, Zona Centro-Sul, e possui capital social de R$ 1 milhão.

Funcionários da CMM com medo

Ainda segundo Diário Oficial, a justificativa para o gasto é atender as necessidades da Câmara Municipal de Manaus, tendo em vista a modalidade híbrida de trabalho, ou seja, quando parte dos servidores trabalham em home office e outra parte presencialmente.

No entanto, alguns funcionários que estão tendo que ir até a CMM alegam que David Reis não tem colocado em prática medidas de proteção contra o coronavírus pois muita gente tem dispensado o uso da máscaras e do distanciamento social.