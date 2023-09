Presidente da Manauscult é denunciado por supostas ilegalidades nas tratativas relacionadas ao #SouManaus 2023

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) foi acionado pelo deputado estadual Wilker Barreto para investigar o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Osvaldo Cardoso, por possíveis ilegalidades nas tratativas relacionadas à realização do evento Sou Manaus Passo a Paço 2023.

Foi solicitado que o TCE-AM apure a participação do proprietário da empresa ‘Nosso Show Gestão de Eventos Ltda (PUMP)’ nas negociações do evento antes da publicação do edital de chamamento público nº 007/2023, publicado em 23 de junho, e da homologação que selecionou a PUMP como empresa patrocinadora do festival. Wilker questiona a cronologia dessa suposta participação e apresenta como evidência uma foto publicada em maio, na qual o diretor-presidente da Manauscult aparece ao lado do CEO da PUMP para alinhar as atrações que fariam parte do festival.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Alinhamos parte das atrações nacionais que farão parte da line-up do maior festival artes integradas do Norte, o ‘Sou Manaus’”, escreveu Osvaldo Cardoso na legenda da publicação realizada no dia 30 de maio deste ano.

A foto levanta suspeitas de direcionamento em favor da empresa PUMP, uma vez que ela só foi declarada vencedora em agosto, após a homologação da Manauscult publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

Diante dessas evidências, o deputado pede ao TCE-AM que investigue as irregularidades e apure se houve favorecimento à empresa PUMP na seleção para o patrocínio do Sou Manaus. Além disso, também foi solicitado que o diretor da Manauscult preste esclarecimentos sobre os fatos apresentados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A representação ressalta a importância da transparência e da lisura nas contratações públicas. A seleção de patrocinadores deve ser feita de forma imparcial, seguindo todas as etapas legais e garantindo igualdade de oportunidades para todas as empresas interessadas. Caso sejam comprovadas as irregularidades, medidas devem ser adotadas para corrigir a situação e evitar futuros desvios éticos.

O Tribunal de Contas do Estado é responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, garantindo a eficiência e a legalidade dos gastos governamentais. Quando são identificadas suspeitas de irregularidades, o TCE pode abrir investigações, solicitar documentos e tomar as medidas necessárias para apurar os fatos. A atuação do órgão é fundamental para garantir a transparência e a correta utilização dos recursos do Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Consequências da possível irregularidade

Se a investigação do TCE-AM comprovar o direcionamento na seleção da empresa patrocinadora do Sou Manaus, isso pode resultar em sanções para os responsáveis. Além disso, é imprescindível que sejam tomadas medidas para garantir que eventos futuros sejam realizados de forma imparcial, evitando o favorecimento de determinadas empresas em detrimento de outras interessadas.