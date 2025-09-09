Presidente David Reis destaca papel estratégico do Centro de Cooperação Policial Internacional no combate ao crime na Amazônia

Notícias de Manaus – Representando a Câmara Municipal de Manaus (CMM), o presidente da Casa Legislativa, vereador David Reis (Avante), participou, nesta terça-feira (9 de setembro), da inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia). Na ocasião, ele destacou a importância da nova estrutura como uma ferramenta estratégica no enfrentamento direto ao crime organizado e ao tráfico de drogas.

Para David Reis, o CCPI Amazônia representa um avanço significativo no uso da tecnologia para fortalecer a atuação da Polícia Federal. Segundo ele, a iniciativa reforça a eficiência das ações de segurança na região e coloca Manaus em posição de destaque no combate à criminalidade transnacional.

“Estamos prestigiando a inauguração de uma estrutura que representa um marco na segurança pública da Amazônia. Com essa nova ferramenta tecnológica, aliada à ação coercitiva da Polícia Federal, esperamos resultados mais eficazes no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas”, afirmou o presidente da CMM.

David Reis também destacou o posicionamento geográfico estratégico de Manaus na América do Sul, ressaltando que a presença do CCPI na capital amazonense reforça a atenção do Governo Federal à região.

“A Amazônia ocupa uma posição estratégica e, com esse Centro, o governo volta seus olhos para cá, promovendo mais segurança para nossa cidade, para o estado e também para a tríplice fronteira, onde estão países como Colômbia e Peru, que enfrentam os mesmos desafios”, acrescentou.

A expectativa do presidente da CMM é que a atuação do CCPI gere impactos positivos para toda a população. “Que possamos, daqui para frente, ter melhores resultados e mais qualidade de vida para todos que vivem em Manaus, no Amazonas e também nas regiões de fronteira, que sofrem com a vulnerabilidade provocada por sua localização geográfica”, concluiu David Reis.

O evento contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; do presidente da Colômbia, Gustavo Petro; do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski; da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; do senador Omar Aziz (PSD); do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante); do vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza (Avante); além de autoridades internacionais e nacionais.

Sobre o CCPI

Com investimento de R$ 36,7 milhões do Fundo Amazônia, o CCPI funcionará como um núcleo de inteligência e cooperação policial, articulando forças nacionais e internacionais no enfrentamento de crimes ambientais, tráfico de drogas, armas e pessoas.

De acordo com o Governo Federal, o CCPI integra o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (AMAS), que prevê R$ 318,5 milhões em investimentos para ampliar a capacidade de inteligência e fiscalização na região.

Além do Centro, os recursos possibilitam a aquisição de helicópteros, lanchas blindadas, viaturas e drones, fortalecendo a atuação conjunta entre os nove estados da Amazônia Legal e os países que compõem a Bacia Amazônica.