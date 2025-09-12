Presidente do TCE-AM prestigia abertura da II Feira de Negócios e Inovação da Afeam

Notícias de Manaus – A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, participou nesta quinta-feira (11) da abertura da II Feira de Negócios e Inovação, realizada no Centro de Convenções Vasco Vasques e promovida pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). O evento, que se estende até esta sexta-feira (12), reúne empreendedores, acadêmicos e representantes de diferentes setores econômicos, com foco no fortalecimento do ecossistema empreendedor local.

PUBLICIDADE

Na solenidade de abertura, Yara Lins ressaltou a relevância de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável do Estado. Segundo ela, a feira representa um espaço estratégico de aproximação entre instituições e sociedade, criando pontes para o surgimento de novas oportunidades.

“Eventos como este fomentam oportunidades e abrem caminhos para novos negócios, além de fortalecer a cultura empreendedora no Amazonas. É um espaço estratégico para aproximar instituições e a sociedade, contribuindo para o crescimento regional”, declarou.

PUBLICIDADE

A programação da feira contempla palestras, oficinas, rodadas de negócios e a oferta de serviços voltados ao pequeno e médio empreendedor, como linhas de financiamento do programa Mais Crédito Amazonas e opções de renegociação de dívidas por meio do Limpa Crédito. A proposta é incentivar tanto quem está começando a empreender quanto quem já possui um negócio consolidado, mas busca expandir ou equilibrar suas finanças.

Com mais de 80 estandes montados, o evento conta com expositores dos setores de comércio, serviços, indústria e agronegócio, além de um espaço exclusivo da Afeam. A diversidade de segmentos reforça o objetivo da feira em integrar diferentes cadeias produtivas, permitindo a troca de experiências e o fortalecimento de parcerias estratégicas.

A entrada é gratuita, mas os visitantes são incentivados a contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições filantrópicas. A organização espera a participação de aproximadamente 3 mil pessoas ao longo dos dois dias, consolidando a feira como um dos principais eventos de negócios e inovação da região Norte.