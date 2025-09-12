A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Presidente do TCE-AM prestigia abertura da II Feira de Negócios e Inovação da Afeam

Yara Lins ressaltou a relevância de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável do Estado.

Por Natan AMPOST

12/09/2025 às 10:03

Ver resumo

Notícias de Manaus – A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, participou nesta quinta-feira (11) da abertura da II Feira de Negócios e Inovação, realizada no Centro de Convenções Vasco Vasques e promovida pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). O evento, que se estende até esta sexta-feira (12), reúne empreendedores, acadêmicos e representantes de diferentes setores econômicos, com foco no fortalecimento do ecossistema empreendedor local.

PUBLICIDADE

Na solenidade de abertura, Yara Lins ressaltou a relevância de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável do Estado. Segundo ela, a feira representa um espaço estratégico de aproximação entre instituições e sociedade, criando pontes para o surgimento de novas oportunidades.

“Eventos como este fomentam oportunidades e abrem caminhos para novos negócios, além de fortalecer a cultura empreendedora no Amazonas. É um espaço estratégico para aproximar instituições e a sociedade, contribuindo para o crescimento regional”, declarou.

PUBLICIDADE

A programação da feira contempla palestras, oficinas, rodadas de negócios e a oferta de serviços voltados ao pequeno e médio empreendedor, como linhas de financiamento do programa Mais Crédito Amazonas e opções de renegociação de dívidas por meio do Limpa Crédito. A proposta é incentivar tanto quem está começando a empreender quanto quem já possui um negócio consolidado, mas busca expandir ou equilibrar suas finanças.

Com mais de 80 estandes montados, o evento conta com expositores dos setores de comércio, serviços, indústria e agronegócio, além de um espaço exclusivo da Afeam. A diversidade de segmentos reforça o objetivo da feira em integrar diferentes cadeias produtivas, permitindo a troca de experiências e o fortalecimento de parcerias estratégicas.

A entrada é gratuita, mas os visitantes são incentivados a contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições filantrópicas. A organização espera a participação de aproximadamente 3 mil pessoas ao longo dos dois dias, consolidando a feira como um dos principais eventos de negócios e inovação da região Norte.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Manaus

“Se não tiver pagamento hoje a cidade vai parar novamente”, diz representante dos rodoviários em Manaus

A ameaça de nova paralisação preocupa milhares de trabalhadores que dependem diariamente do transporte coletivo para se deslocar em Manaus.

há 3 minutos

Manaus

Rodoviários de Manaus fazem nova paralização de ônibus e prejudicam usuários nesta sexta-feira (12)

Motoristas exigem pagamento de benefícios atrasados.

há 21 minutos

Política

“Injusta, marcada pelo deboche e perseguição”, diz Maria do Carmo sobre condenação de Bolsonaro

Nas redes sociais, Maria do Carmo disse que o caso foi marcado por injustiça, deboche e perseguição.

há 25 minutos

Famosos

Justiça nega habeas corpus e mantém rapper Oruam preso

Rapper de 25 anos responde por sete crimes, incluindo tráfico de drogas e associação para o tráfico.

há 28 minutos

Famosos

Mãe de Eliza Samúdio não descarta reaproximação entre Bruninho e goleiro Bruno

Sônia Moura afirma que neto não quer contato com o pai, mas diz que apoiará caso ele decida retomar a relação no futuro.

há 28 minutos