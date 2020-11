Presidente do TRE-AM diz que eleição transcorreu normalmente no AM, após candidatos contestarem resultado do pleito

Redação AM POST

Após candidatos a vereadores não eleitos protestarem em frente ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) nesta quinta-feira (19), o presidente do órgão, desembargador Aristóteles Thury, se manifestou em nota dizendo que a eleição transcorreu normalmente no Amazonas.

“Apesar das dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Eleição Municipal de 2020, no Estado do Amazonas, transcorreu normalmente. A população amazonense pôde expressar sua livre vontade através do voto, na escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 61 municípios do interior do Estado. É uma vitória sem precedentes da Democracia frente às adversidades destes novos tempos”, diz trecho da nota.

O desembargador pontuou ainda que “não se ganha uma eleição através da ameaça, da incitação à violência e da demonstração de força”.

Leia nota na íntegra: