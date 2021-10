Presidente Jair Bolsonaro recebe oração durante evento de pastores em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu oração de líderes religiosos durante participação no encerramento da 1ª Consagração Pública de Pastores do Estado do Amazonas, ocorrida, na manhã desta quarta-feira, 27/10, no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona Centro-Sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

O evento, coordenado pela Base Cristã do Amazonas, reuniu lideranças evangélicas do Estado e contou com a presença do apoiador do presidente na região, coronel Alfredo Menezes (Patriota), prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e do governador Wilson Lima (PSC). Na ocasião 100 pastores, entre homens e mulheres, receberam a consagração do ministro e também vereador Marcel Alexandre.

O presidente chegou à capital amazonense na noite da última terça-feira, onde participou de um jantar na casa do general do Exército, Eduardo Pazuello. Bolsonaro retornará a Brasília ainda nesta quarta-feira, após participar do culto de abertura da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil (CADB), que vai ocorrer na Igreja Evangélica Assembleia de Deus (Ieadam), no auditório Canaã, bairro Japiim, zona Sul.