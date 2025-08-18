PRF prende homem que circulava com placa adulterada em Manaus

Notícias de Manaus – Na noite de sexta-feira (15), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motociclista em Manaus (AM) após constatar que ele trafegava em alta velocidade e com a placa do veículo adulterada. O flagrante ocorreu durante fiscalização de rotina na capital.

PUBLICIDADE

Segundo a PRF, o condutor transitava de forma suspeita quando recebeu ordem de parada. Durante a abordagem, foi verificado que a placa estava parcialmente encoberta, dificultando a identificação da motocicleta. Questionado, o homem confessou que havia feito a adulteração propositalmente para tentar escapar de autuações por infrações de trânsito.

Leia mais: Garimpo ilegal na Amazônia: PRF intensifica ações para interceptar criminosos que usam rodovias e rios para escoar metal precioso

PUBLICIDADE

Além disso, os agentes constataram que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que agravou a situação. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve responder por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e por dirigir sem habilitação.

O veículo foi apreendido e levado para o pátio credenciado. A PRF reforçou que adulterar placas é crime previsto no artigo 311 do Código Penal, com pena que pode chegar a seis anos de reclusão.