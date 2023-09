Primeira edição da ‘Marcha para Exú’ será realizada em Manaus

Nesta sábado (30), Manaus vai receber a primeira edição da Marcha para Exú, um evento que tem como objetivo ressignificar o culto ao orixá Exú, presente nas religiões de matriz africana. A concentração da marcha acontecerá na Praça da Polícia, com destino final na Praça do Congresso, ambas localizadas no centro da capital.

O nome faz alusão ao maior evento cristão, Marcha para Jesus, que acontece na capital amazonense há vários anos e reúne milhares de fiéis.

O tema desta primeira edição será “Exú não é satanás”, visando desconstruir a associação equivocada que algumas religiões fazem do orixá com figuras demonizadas e preconceituosas. A programação, que terá acesso gratuito, terá início às 14h, com saída prevista para às 15h, e seu término está previsto para as 21h.

O percurso da marcha inicia na Praça da Polícia e segue pela Avenida 7 de Setembro até o cruzamento desta via com a Avenida Eduardo Ribeiro, onde ocorrerá a primeira parada do trio elétrico. Depois, segue pela Avenida Eduardo Ribeiro até o cruzamento com a Rua 24 de Maio, onde será a segunda parada. A terceira parada ocorrerá no cruzamento da Avenida Eduardo Ribeiro com a Rua 10 de Julho. O trajeto, então, segue pela Avenida Eduardo Ribeiro até a Praça do Congresso.

Durante o percurso da marcha, diversas manifestações artísticas serão realizadas, como apresentações de cantores, músicos, grupos religiosos e estudantis, dentre outros. A organização do evento garante espaço para todas as expressões da chamada “Cultura Pé no Chão”, que inclui artistas que não costumam se apresentar em palcos oficiais.

A estimativa mínima de público é de 100 a 150 pessoas, mas espera-se que até 1.500 pessoas participem da marcha.

Redação AM POST*