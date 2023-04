Primeira escola a sofrer ameaça de ataque em Manaus é palco de audiência pública contra a violência

Redação AM POST

Nessa seguda-feira, 17, uma audiência pública contra a violência nas escolas foi realizada pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O encontro aconteceu na escola municipal Sérgio Augusto Bittencourt, primeira unidade a sofrer ameaça de ataque em Manaus, localizada no bairro Terra Nova, zona Norte.

Com o tema “Paz nas escolas e na comunidade”, a audiência reuniu pais e responsáveis de alunos, gestores de unidades, vereadores, além de representantes da Secretaria de Segurança do Estado e do município. O objetivo é encontrar soluções para os principais problemas construindo um pacto social de cooperação entre todos os envolvidos.

Durante a explicação do plano de ação imediata da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, o secretário Dr. Sergio Fontes fortaleceu a informação de que publicações de ameaça não devem ser compartilhadas, nem causar pânico nas crianças e adolescentes. Informou ainda que, no dia 20 de abril, uma grande operação policial já está planejada para que todas as 510 escolas da Semed sejam atendidas.

Para o Presidente da Comissão de Segurança, deputado Comandante Dan (PSC), cada integrante da sociedade deve primar pela boa comunicação nas escolas. Os pais devem agir vistoriando mochilas na saída das crianças à escola, analisando também as conversas de celulares e postagem nas mídias digitais. “Todos somos agentes de transformação deste momento que estamos vivendo, é com a união e o comprometimento verdadeiro de cada um que venceremos”, afirmou.

O Deputado Dan solicitou que outras audiências sobre o mesmo assunto sejam provocadas pela Comissão de Educação e Segurança Pública da Câmara Municipal de Manaus para continuar com o diálogo aberto em sociedade.